پيكان قويترين تيم ايران است اما ما پيروز مي شويم / بايد بركار داوران خط نظارت شود

حميد موحدي سرمربي تيم واليبال سايپا درمورد اين بازي به خبرنگار" مهر" گفت: صبح و عصر تمرين مي كنيم تا براي اين بازي آماده شويم ، روي نقاط ضعف وقوت پيان كاركرده و درتمرينات خود حريف را به خوبي آناليز كرديم تا بتوانيم يك بازي تماشاگر پسند را برابر اين تيم به نمايش بگذاريم.

وي درمورد تيم پيكان گفت: پيكان قوي ترين تيم ايران است . شاخص ترين بازيكنان تيم ملي را دراختيار دارد و واليبال را خوب و حساب شده بازي مي كند.اين تيم در صدرجدول است واميدوارم كه بتوانيم برابرصدرنشين خوب بازي كنيم و پيروزاز زمين خارج شويم.

موحدي به قضاوت داوران در اين ديدار اشاره كرد وگفت: اعتقاد من اين است كه ما بهترين داوران را دراختيارداريم كه اتفاقا مظلوم واقع شده اند ولي كميته مسابقات به آن نگاه سطحي دارد.

سرمربي تيم واليبال سايپا درپايان خاطرنشان كرد: ليگ ما فوق العاده سنگين و سطح بالاست كه تيم ها رقابت فشرده اي را دارند ، متاسفانه وقتي داورخسته به شهرستان محل بازي مي رسد نمي تواند آن قضاوت خوب خود را داشته باشد. ضمن اينكه بايد توجه بيشتري به داوران خط شود. متاسفانه دراين بخش نظارتي نيست.