  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۳۹

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري در گفتگو با "مهر":

دستورالعمل كاهش شهريه دانشگاه آزاد ابلاغ شد // شهريه دانشگاه آزاد شهرري 10 درصد كاهش يافت

دستورالعمل كاهش شهريه دانشگاه آزاد ابلاغ شد // شهريه دانشگاه آزاد شهرري 10 درصد كاهش يافت

كاهش شهريه دانشگاه آزاد اسلامي از سوي سازمان مركزي به واحدهاي دانشگاهي ابلاغ شده است كه بر اساس آن شهريه هاي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري از ابتداي ترم جديد 10 درصد كاهش مي يابد.

دكتر "رحيم سرور" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: كاهش شهريه دانشجويان دانشگاه آزاد توسط سازمان مركزي به واحد هاي دانشگاه آزاد ابلاغ شده است و واحدهاي دانشگاهي نيز از شروع ترم جديد با توجه به ابلاغ سازمان مركزي موظف به كاهش شهريه ها بين 10 تا 17 درصد هستند.

وي اظهار داشت: كاهش شهريه دانشگاه آزاد عليرغم آنكه كمكي به دانشجويان اين دانشگاه است اما براي واحدهايي كه در مسير توسعه هستند و فضاهاي آموزشي و رفاهي بزرگي را مناسب با نيازهاي دانشجويان ساخته اند، مشكل ساز خواهد شد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري تصريح كرد: همانگونه كه در دولت جديد شاهد آن هستيم، بايد سطح درآمد خانواده ها به جايي برسد كه براي تامين هزينه هاي خود مانند هزينه دانشگاه، درمان و روزمره دچار مشكل نشوند؛ حل اين مشكل نه تنها باعث از بين رفتن فشار برروي خانواده ها خواهد شد بلكه امكان توسعه تحصيلات عالي براي تمامي خانواده ها را فراهم مي كند.

دكتر "سرور" به تخصيص وام دانشجويي توسط دولت و عدم پرداخت آن اشاره كرد و افزود: با توجه به سهم 35 ميليارد توماني دانشگاه آزاد از وام دانشجويي دولت، اين وام مي تواند كمك بزرگي براي دانشجويان و خانواده هاي آن ها باشد اما متاسفانه اين وام هنوز از سوي دولت در اختيار دانشگاه ها قرار نگرفته است. 

کد مطلب 281107

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها