دستورالعمل كاهش شهريه دانشگاه آزاد ابلاغ شد // شهريه دانشگاه آزاد شهرري 10 درصد كاهش يافت

دكتر "رحيم سرور" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: كاهش شهريه دانشجويان دانشگاه آزاد توسط سازمان مركزي به واحد هاي دانشگاه آزاد ابلاغ شده است و واحدهاي دانشگاهي نيز از شروع ترم جديد با توجه به ابلاغ سازمان مركزي موظف به كاهش شهريه ها بين 10 تا 17 درصد هستند.

وي اظهار داشت: كاهش شهريه دانشگاه آزاد عليرغم آنكه كمكي به دانشجويان اين دانشگاه است اما براي واحدهايي كه در مسير توسعه هستند و فضاهاي آموزشي و رفاهي بزرگي را مناسب با نيازهاي دانشجويان ساخته اند، مشكل ساز خواهد شد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري تصريح كرد: همانگونه كه در دولت جديد شاهد آن هستيم، بايد سطح درآمد خانواده ها به جايي برسد كه براي تامين هزينه هاي خود مانند هزينه دانشگاه، درمان و روزمره دچار مشكل نشوند؛ حل اين مشكل نه تنها باعث از بين رفتن فشار برروي خانواده ها خواهد شد بلكه امكان توسعه تحصيلات عالي براي تمامي خانواده ها را فراهم مي كند.

دكتر "سرور" به تخصيص وام دانشجويي توسط دولت و عدم پرداخت آن اشاره كرد و افزود: با توجه به سهم 35 ميليارد توماني دانشگاه آزاد از وام دانشجويي دولت، اين وام مي تواند كمك بزرگي براي دانشجويان و خانواده هاي آن ها باشد اما متاسفانه اين وام هنوز از سوي دولت در اختيار دانشگاه ها قرار نگرفته است.