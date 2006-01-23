چنانچه ابهامات اروپايي ها رفع شود، آماده مذاكره هستيم// ايران در چارچوب "ان.پي.تي" به دنبال حفظ منافع خود است

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود: دكتر علي لاريجاني در جلسه كميسيون امنيت ملي مجلس بر تصميم جدي ايران در بهره گيري از انرژي هسته اي و تلاش براي بهره مندي از همه ظرفيت ها در چهارچوب NPT تاكيد كرد .

سبحاني نيا در ادامه اظهار داشت: با توجه به موضع گيري آمريكا و اروپا كه شرايط را بر جمهوري اسلامي ايران دشوار كرده است، ايران به دنبال دستيابي به نقاط مثبت مرضي الطرفين در گفتگوها مي باشد .

وي در خصوص اينكه آيا پذيرش پيشنهاد روسيه به معناي عبور از خط قرمزهاي ايران نيست تصريح كرد: در حال حاضر راه ديپلماسي بسته نيست و امكان دستيابي به نقاط مشترك همچنان وجود دارد .