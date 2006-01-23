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۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۵۶

سبحاني نيا عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در گفت وگو با "مهر":

چنانچه ابهامات اروپايي ها رفع شود، آماده مذاكره هستيم// ايران در چارچوب "ان.پي.تي" به دنبال حفظ منافع خود است

چنانچه ابهامات اروپايي ها رفع شود، آماده مذاكره هستيم// ايران در چارچوب "ان.پي.تي" به دنبال حفظ منافع خود است

حسن سبحاني نيا در جلسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت : در صورت رفع ابهامات ميان ايران و اروپايي ها ، آماده دور جديدي از مذاكرات پيرامون انرژي هسته اي هستيم.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود: دكتر علي لاريجاني در جلسه كميسيون امنيت ملي مجلس بر تصميم جدي ايران در بهره گيري از انرژي هسته اي و تلاش براي بهره مندي از همه ظرفيت ها در چهارچوب NPT تاكيد كرد.

سبحاني نيا در ادامه اظهار داشت: با توجه به موضع گيري آمريكا و اروپا كه شرايط را بر جمهوري اسلامي ايران دشوار كرده است، ايران به دنبال دستيابي به نقاط مثبت مرضي الطرفين در گفتگوها مي باشد.

وي در خصوص اينكه آيا پذيرش پيشنهاد روسيه به معناي عبور از خط قرمزهاي ايران نيست تصريح كرد: در حال حاضر راه ديپلماسي بسته نيست و امكان دستيابي به نقاط مشترك همچنان وجود دارد.

عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در خاتمه خاطر نشان كرد: در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت ، دولت  همكاريهاي داوطلبانه خود را قطع خواهد كرد.

کد مطلب 281140

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