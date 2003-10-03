حكم نيكبخت اوايل هفته اعلام مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" در پي مسائلي كه در جريان ديدار استقلال- سايپا اتفاق افتاد، عصر روز چهارشنبه واحدي نيكبخت به اتفاق اصغر حاجيلو سرپرست تيم استقلال دركميته انضباطي حاضر شدند و پيرامون گزارش داور و ناظر بازي به پاره اي توضيحات پرداختند.

قرار است كميته انضباطي پس از نشست روز شنبه (فردا) راي نهايي خود درباره محروميت نيكبخت واحدي را اعلام كند.

گفته مي شود با توجه به محرز بودن جرم نيكبخت او احتمالا از سه تا پنج هفته از همراهي تيم استقلال محروم خواهد شد كه در صورت حدود چنين حكمي وي بازي حساس هفته هفتم مقابل پرسپوليس را از دست خواهد داد.

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