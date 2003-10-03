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۱۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۰:۰۸

پس از نشست مجدد اعضاي كميته انضباطي ؛

حكم نيكبخت اوايل هفته اعلام مي شود

حكم نيكبخت اوايل هفته اعلام مي شود

راي كميته انظباطي فدراسيون فوتبال درباره عليرضا واحدي نيكبخت ، اوايل هفته جاري اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار" مهر"  در پي مسائلي كه در جريان ديدار استقلال- سايپا اتفاق افتاد، عصر روز چهارشنبه واحدي نيكبخت به اتفاق اصغر حاجيلو سرپرست تيم استقلال دركميته انضباطي حاضر شدند و پيرامون گزارش داور و ناظر بازي به پاره اي توضيحات پرداختند.
قرار است كميته انضباطي پس از نشست روز شنبه (فردا) راي نهايي خود درباره محروميت نيكبخت واحدي را اعلام كند.
گفته مي شود با توجه به محرز بودن جرم نيكبخت او احتمالا از سه تا پنج هفته از همراهي تيم استقلال محروم خواهد شد كه در صورت حدود چنين حكمي وي بازي حساس هفته هفتم مقابل پرسپوليس را از دست خواهد داد.
کد مطلب 28117

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