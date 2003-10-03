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۱۱ مهر ۱۳۸۲، ۹:۵۰

در گفت و گو با " مهر" مطرح شد

دكتر حداد عادل : براي جهاني شدن ادبيات پايداري هنوز فرصت داريم

دكتر حداد عادل : براي جهاني شدن ادبيات پايداري هنوز فرصت داريم

براي جهاني شدن ادبيات پايداري ايران ، هنوز فرصت كافي داريم .

دكتر غلامعلي حداد عادل ، شاعر و محقق در گفت و گو با خبر نگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب گفت : نويسندگان و شاعران ايراني بايد نهايت كوشش خود را صرف اين كنند كه در آثار ادبي خود از زواياي اسلامي، ملي و اعتقادي به  جنگ بنگرند،  زيرا
درباره حادثه اي كه هشت سال با آن مواجه بوديم، هنوز ناگفته هاي زيادي وجود دارد كه بيان بخشي از آن قطعا  برعهده  ادبيات  ماست.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه ادبيات موجود در زمينه پايداري تا چه اندازه توانسته است حقايق و حماسه هاي آن دوره تاريخي و ملي را به نسل هاي جديد انتقال دهد ، گفت : به نظر من فقط گوشه هايي از ابعاد وسيع دفاع مقدس در ادبيات ما منعكس شده است ، اما شايد خاطرات مكتوب رزمندگان ما بتواند در اين زمينه كمك بيشتري به نسل هاي جديد كند.
وي تصريح كرد : در حوزه داستان كوتاه و رمان هم در حال حاضر ، آثار قابل عرضه اي به جهانيان نداريم ، هر چند نمي توان تلاش برخي از نويسندگان متعهد در اين عرصه را انكار كرد.

کد مطلب 28119

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