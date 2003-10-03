يك هيأت آلماني ، براي مطالعه در مورد هفت تپه به ايران مي آيد

علي ملك عباسي ، مدير پروژه تاريخي "هفت تپه" در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر" اظهار داشت : به دليل وسعت ، عظمت و قدمت تاريخي كه محوطه "هفت تپه" دارد ، نزديك به يك هفته است كه يك هيأت ازباستان شناسان ايتاليايي در اين محوطه مشغول تحقيق در مورد تأثير جنگ خليج فارس و آلودگي محيط بر بناها و آثار تاريخي اين محوطه هستند و پيش بيني مي شود ، تا يك هفته ديگر نيز مشغول به كار باشند.

وي افزود : با توجه به نزديك بودن فصل بارندگي ، تپه هاي هفت تپه ، مرمت اضطراري مي شوند تا مقاوم شده و بر اثر بارندگي ريزش و فرسودگي نداشته باشند .

ملك عباسي با اشاره به اينكه معبد "كبتي اهر" از يافته هاي اين محوطه به لحاظ تاريخي نيز بسيار ارزشمند است ، گفت : بناي اين مقبره نيز به منظورمقاوم سازي و ايجاد شرايط مناسب براي جلوگيري از فرسايش در دست مرمت قرار دارد .

وي همچنين راه اندازي تالار كتيبه تا آخر امسال در محوطه هفت تپه ، اقدام براي تهيه آرشيوي از الواح گلي يافت شده در محوطه هفت تپه ، كنترل كيفيت مواد و مصالح مصرفي براي مرمت بهينه و فعاليت باستان شناسان ايراني براي مستند سازي پروژه را از اقداماتي اعلام كرد كه در محوطه تاريخي "هفت تپه" در حال انجام شدن است.

ملك عباسي تأكيد كرد : همواره تلاش مي كنيم تا فعاليت هايمان مطابق باتكنولوژي روز باشد و با بكارگيري ابزار و لوازم پيشرفته و همچنين روشهاي مدرن ، در اين محوطه فعال باشيم .

گفتني است ، محوطه باستاني "هفت تپه" ، در 15 كيلومتري جنوب شرقي شهر شوش واقع شده و از تپه هاي متعدد تشكيل مي شود .

گستردگي اين محوطه باستاني همواره باعث جلب توجه كاوشگران مختلف بوده و تاكنون باستان شناسان بسياري را به خودجلب كرده است .

در جريان كاوش ها آرامگاه بزرگتر آرامگاه تبتي و ملكه او ناميده شده است چرا كه نام پادشاه تبت، در متن سنگ نوشته اي كه در حيات مجموعه پيدا شده ، حك شده است .

در اين آرامگاه، سكوي بزرگي ايجاد شده كه توسط ديوارچه هاي كوتاهي به سه بخش تقسيم شده است . در بخش شمالي هفت اسكلت وجود دارد ، بخش مياني كه كوچكتر از دو بخش ديگر است بدون اسكلت و بخش جنوبي داراي دو يا سه اسكلت بوده است .

در پاي سكو و در جنوبي ترين قسمت آرامگاه ، مجاور درب ورودي ، تعداد 10 اسكلت به صورتي بي نظم بر روي هم قرار دارند . به اين ترتيب در مجموع ، 21 يا 22 اسكلت در معبد پيدا شده است .



بدنبال كاوش هاي متعددي كه در منطقه هفت تپه انجام شد ، آثار فراواني به دست آمد كه از اهميت تاريخي بسياري برخوردار هستند و به همين علت براي نگهداري مطلوب آنها ، موزه اي در نزديگي محوطه تاريخي هفت تپه ساخته شد كه كاركرد اين موزه ، پژوهشي است .



ساخت اين موزه در سال 1349 در يك طبقه آغاز و در سال 1352 به پايان رسيد . با شروع جنگ تحميلي در سال 1359 اين موزه تعطيل و بخشي از اشياي آن به تهران منتقل شد .

در اسفند ماه 1380 ، باشروع فعاليت پروژه "هفت تپه" ، محل موزه براي نگهداري و نمايش آثار مطالعاتي پروژه هاي هفت تپه و چغازنبيل بازگشايي شد .

ساختمان موزه مجهز به سالن هاي نمايشگاهي ، كتابخانه ، آزمايشگاه ، مركز كامپيوتر ، سالن ترسيم سفال ، انباراشياء، كارگاه مرمت و لابراتوار عكاسي است .

گل نوشته ها ، مهر ها و اثر مهر ها ، ظروف سفالين ، پيكرهاي سفالين ، اشياي فلزي ، تابوت ، اشياي سنگي و اشياي تزئيني ، از جمله آثار كشف شده در محوطه تاريخي "هفت تپه" هستندكه در موزه اين منطقه ، به نمايش گذاشته شده است.