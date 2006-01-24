مطالبات كلان صنفي دانشجويان دانشگاه هاي تهران تعيين مي شود

"مسعود وكيلي نيا" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" گفت: پيگيري امور رفاهي از جمله امور مرتبط با تغذيه، خوابگاه ها و وام هاي دانشجويي كه شامل كيفيت غذا، نوع سرويس دهي در سلف ها و بوفه ها، ظرفيت و كيفيت خوابگاه ها، ميزان وام هاي تحصيلي و كمك هزينه هاي دانشجويي مي شود در اين پرسشنامه قيد شده است.



وي افزود: بخش ديگري از اين پرسشنامه در حوزه مسائل آموزشي است. پيگيري مشكلات آموزشي و كمك آموزشي از جمله نحوه و كيفيت ارائه دروس، تجهيزات زيرساختي آموزشي از قبيل سايت و كتابخانه و خلا هاي موجود در نظام ارزشيابي و تلاش در جلوگيري از ورود بي رويه دانشجوي پولي از جمله گزينه هاي مطرح شده در اين پرسشنامه است كه چنانچه اكثريت دانشجوياني كه اين فرم ها را تكميل مي كنند پيگيري اين امور را بر عهده شوراي صنفي قرار دهند به طور جدي جدي وارد مسائل آموزشي خواهيم شد.



دبير اتحاديه صنفي دانشجويان دانشگاه هاي تهران با اشاره به اهتمام ويژه اين اتحاديه در پيگيري حقوق اجتماعي دانشجويان اضافه كرد : تلاش در جهت تثبيت نقش و جايگاه دانشجو در دانشگاه و جامعه، كاهش عوامل از بين بردن امنيت رواني دانشجو، تلاش در جهت جلوگيري از ورود و دخالت نهادهاي شبه نظامي و امنيتي به عرصه انتظامات دانشگاه و محيط هاي دانشجويي، پيگيري نحوه برخورد با تخلفات دانشجويان و تشكل هاي دانشجويي از جمله زمينه هاي كاري است كه اتحاديه صنفي دانشجويان دانشگاه هاي تهران دانشجويان را از آنها آگاه مي كند و چنانچه آنها صلاح بدانند در دستور كار اتحاديه قرار خواهد گرفت.



"وكيلي نيا" بخش ديگر اين پرسشنامه را مربوط به امور فرهنگي دانست و گفت: رسيدگي به برخورد نادرست و تبعيض آميز با دانشجويان در مورد نوع پوشش آنها و پيگيري نظام جامع فرهنگي و كاستن آشفتگي حاكم بر فضاي فرهنگي دانشگاه ها كه برآمده از تعدد نهادهاي تصميم گير در اين عرصه است، چنانچه مورد اقبال دانشجويان قرار گيرد به طور جدي دنبال خواهد شد.