تئاتر ضدجنگ در جشنواره دوازدهم تئاتر دفاع مقدس نداريم !

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، " سيد محمد علوي " در جمع خبرنگاران گفت : " امسال به دليل توجه خاصي كه به محتوا و مضون نمايشها داشتيم ، علاوه بر چاپ آثار برگزيده پيرامون ارزشهاي دفاع مقدس، جوايزه ويژه اي نيز به 12 اثر نمايشي برتر در اين حوزه پرداخته مي شود.



وي يكي از اهداف دوازدهمين جشنواره تئاتر فجر را تقويت استعدادهاي جوان و نوانديش دانست و گفت : " جوايز ويژه اي هم براي اين بخش در نظر داريم .



علوي همچنين خبر از مشاركت فعال جوانان عضو بسيج دانشجويي در جشنواره تئاتر دفاع مقدس امسال داد و گفت : " مركز هنرهاي نمايشي نيز در برگزاري جشنواره امسال با ما همكاري خواهد كرد و پس از پايان جشنواره تئاتر فجر با هم تفاهم نامه خواهيم نوشت."



دبير جشنواره تئاتر دفاع مقدس همچنين خاطر نشان كرد : " اگر ما و وزارت ارشاد در دولت جديد باهم همكاري نكنيم ،پس ديگر كي بايد همكاري كنيم؟"



وي با اعلام برگزاري جشنواره منطقه اي تئاتر دفاع مقدس در چهار منطقه كشور افزود:" جشنواره هاي مناطق ما از خرداد ماه همزمان با سالروز فتح خرمشهر آغاز و تا پايان مردادماه ادامه دارند ، جشنواره تئاتر عروسكي دفاع مقدس به منظور توجه به مخاطب كودك و نوجوان نيز امسال به طور جداگانه چند روز قبل از جشنواره سراسري در تهران برگزار مي شود و دوازدهمين جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس نيز طي هفته دفاع مقدس ، مهر ماه در تهران برگزار خواهد شد.



وي همچنين گفت:" جشنواره بايد جريان ساز باشد و جشنواره تئاتر دفاع مقدسي كه جريان ساز نباشد ، هيچ فايده اي نخواهد داشت ."



معاونت هنري بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس يكي ديگر از ويژگي هاي جشنواره داودهم را صرفه جويي در هزينه ها دانست و متذكر شد:" ما در نظر داريم از ريخت و پاشهاي بيهوده صرف نظر كنيم و بودجه را بيشتر صرف جوايز و كمك هزينه گروهها كنيم ."



سيد محمد علوي بودجه دوازدهمين جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس را 500 ميليون تومان برابر يك ششم بودجه كلي 3 ميلياردتوماني بنياد حفظ آثار ونشر ارزشهاي دفاع مقدس دانست .





وي همچنين با تكذيب اتهامات برخي از بانيان جشنواره تئاتر دفاع مقدس به معاونت مالي يازدهمين جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس خاطر نشان كرد: " اين صحبتها كاملا اشتباه و اتهام به شخص است و مدارك و شهادي براي رد اين اتهام وجود دارد، پيرينتهاي حساب متهم هم موجود است و حتي آن شخص مي خواست شكايت كند و ما مانع اين امر شديم."



علوي همچنين در مورد علت برگزاري نشست مطبوعاتي تئاتر دفاع مقدس همزمان با برنامه هاي جشنواره تئاتر فجر نيز به خبرنگاران توضيح داد: " با توجه به اين كه فراخوان دوازدهيمن جشنواره تئاتر دفاع مقدس منتشر شده بود و پس از جشنواره تئاتر فجر نيز ايام سوگواري عاشورا و تاسوعاي حسيني بود، مجبور شديم نشست مطبوعاتي را امروز همزمان با برگزاري جشنواره تئاتر فجر برگزار كنيم."







