تاثير درماني آسپيرين در زنان و مردان يكسان نيست

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، تحقيقات جديد نشان مي دهد كه تاثير مصرف آسپيرين وابسته به جنس است. با وجودي كه دانشمندان سال هاست كه مي دانند آسپيرين خطر بيماري هاي قلبي عروقي را كاهش مي دهد هنوز ساز و كار تاثير اين دارو در زنان در هاله اي از ابهام قرار دارد.



بر اساس گزارش ivanhoe ، دانشمندان به منظور بررسي تاثير جنسيت بر اثرات درماني آسپيرين شش تحقيق مقدماتي ترتيب دادند.



اين تحقيقات نشان مي دهد : آسپيرين خطر سكته قلبي را تا 32 درصد در مردان كاهش مي دهد در حالي كه نقشي در كاهش سكته هاي مغزي در مردان ندارد. از طرف ديگر مصرف آسپيرين آمار سكته هاي مغزي را در زنان تا 17 درصد كاهش مي دهد ولي تاثيري بر بروز سكته هاي قلبي در زنان ندارد.



آسپيرين دارويي است كه سال ها در بيماران قلبي عروقي تجويز شده و ارزان و در دسترس است. با وجود اين تاثير درماني اين دارو در دو جنس يكسان نيست.



نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه مصرف آسپيرين در زنان و مردان به ترتيب 14 و 21 درصد از خطر ابتلا به حوادث قلبي عروقي مي كاهد.



اثر اين دارو در پيشگيري از حوادث قلبي عروقي در زنان تا 2 درصد بيشتر از مردان است. ضمن اينكه مصرف آسپيرين تا 70 برابر خطر خونريزي را در دو جنس افزايش مي دهد.



پزشكان بايد بيماران خود را از منافع و مضار اين دارو در بدو استفاده آگاه سازند. آسپيرين با وجود منافع بيشماري كه دارد نبايد جايگزين ساير روش هاي درماني و محافظتي در بيماران مبتلا به بيماري هاي قلبي عروقي مانند ورزش رژيم غذايي و دارو شود.



نتايج اين مطالعه در نشريه american medical association به چاپ رسيده است.