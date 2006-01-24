اولين همايش "مرواريد در صدف" در كرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در كرج، در اين مراسم حجت الاسلام دكتر محمد نقويان طي سخناني به مباحث نظري در باب حجاب و امر به معروف پرداخت و گفت : در تمام اديان الهي حجاب و پوشش مورد توجه بوده است.

وي حجاب را حفاظ و امنيتي براي مرد و زن خواند و افزود : دراسلام حجاب مختص زن نيست و مردان نيز ملزم به رعايت حريمهاي اجتماعي و خانوادگي هستند .

حجت الاسلام نقويان ازخانواده به عنوان تأثير گذارترين ، انرژي زاترين و پايدار ترين مركز اجتماعي ياد كرد و اظهارداشت : بسياري از معضلات فكري و فرهنگي كه در ميان جوانان شيوع پيدا كرده اند ، بايد در خانواده ريشه يابي شوند.

وي برهنگي را بيماري عصر جديد معرفي كرد و گفت : پايداري پيوندهاي خانوادگي، ارتباط نامناسب والدين و فرزندان و كمرنگ شدن ارتباطات جوانان با دين و معنويت سبب بروز ناهنجاريها و بي عفتي هاي عصر ما هستند

اين استاد دانشگاه با استناد به احاديث ائمه اطهار(ع)، خانه را مقدس تر از مسجد الحرام خواند و تصريح كرد: وجود پيوندهاي مستحكم اعضاي خانواده با يكديگر سبب آرامش رواني ، امنيت اجتماعي و عزت ملي خواهد شد.

وي افزود: نحوه مديريت زنان و مادران در خانواده تأثير بسزايي در رشد و شكوفايي فرهنگ ديني و مذهبي جوانان دارد و نوع تربيت آنها مي تواند در بسياري از موارد ، ناجي آنها باشد.

همايش "مرواريد در صدف" با حضور مسئولان شهرستان كرج و استان تهران به همت آموزش و پرورش ناحيه 1 كرج دوشنبه در كانون امام علي (ع) برگزار شد.