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۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۲۵

اولين همايش "مرواريد در صدف" در كرج برگزار شد

اولين همايش "مرواريد در صدف" در كرج برگزار شد

نخستين همايش "مرواريد درصدف" كه به مقوله حجاب در جامعه اسلامي پرداخته است، در كانون امام علي(ع) كرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در كرج، در اين مراسم حجت الاسلام دكتر محمد نقويان طي سخناني به مباحث نظري در باب حجاب و امر به معروف پرداخت و گفت : در تمام اديان الهي حجاب و پوشش مورد توجه بوده است.

وي حجاب را حفاظ و امنيتي براي مرد و زن خواند و افزود : دراسلام حجاب مختص زن نيست و مردان نيز ملزم به رعايت حريمهاي اجتماعي و خانوادگي هستند .

حجت الاسلام نقويان ازخانواده به عنوان تأثير گذارترين ، انرژي زاترين و پايدار ترين مركز اجتماعي ياد كرد و اظهارداشت : بسياري از معضلات فكري و فرهنگي كه در ميان جوانان شيوع پيدا كرده اند ، بايد در خانواده ريشه يابي شوند.

وي برهنگي را بيماري عصر جديد معرفي كرد و گفت : پايداري پيوندهاي خانوادگي، ارتباط نامناسب والدين و فرزندان و كمرنگ شدن ارتباطات جوانان با دين و معنويت سبب بروز ناهنجاريها و بي عفتي هاي عصر ما هستند

اين استاد دانشگاه با استناد به احاديث ائمه اطهار(ع)، خانه را مقدس تر از مسجد الحرام خواند و تصريح كرد: وجود پيوندهاي مستحكم اعضاي خانواده با يكديگر سبب آرامش رواني ، امنيت اجتماعي و عزت ملي خواهد شد.

وي افزود: نحوه مديريت زنان و مادران در خانواده تأثير بسزايي در رشد و شكوفايي فرهنگ ديني و مذهبي جوانان دارد و نوع تربيت آنها مي تواند در بسياري از موارد ، ناجي آنها باشد.

 همايش "مرواريد در صدف" با حضور مسئولان شهرستان كرج و استان تهران به همت آموزش و پرورش ناحيه 1 كرج دوشنبه   در كانون امام علي (ع) برگزار شد.

کد مطلب 281250

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