  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۰۵

سي وششمين خبرنامه فرهنگستان هنر منتشرشد

سي وششمين خبرنامه فرهنگستان هنر منتشرشد

خبرنامه فرهنگستان هنر، سي وششمين شماره خود را با درونمايه متنوع منتشركرد.

به گزارش خبرنگارتجسمي " مهر" درسي وششمين شماره خبرنامه فرهنگستان هنر مطالبي چون " ديدار بي واسطه هنرشرق"، گفت وگوبا دكتربهمن نامورمطلق، تجلي بهشت موعود درهنر ايرانيان ،گل هاي شرقي دربوستان غربي، طبيعت خيالي درتصاويرچند نسخه ازعجايب المخلوقات، ويژگي هاي هنرژاپن، ايرانياني كه معبد اسوكا را ساختند ، تحليلي درمبحث مشابهت هاي انسان ودرخت ، ظهوربعد چهارم دربن زاي و ... ازعناوين سي وششمين شماره خبرنامه فرهنگستان هنراست .

اين خبرمي افزايد ، گزارش هايي از هم انديشي ايران و آسياي صغير، گزارش هم انديشي هنرفرش،گزارش دومين روز هم انديشي تخيل هنري ، گزارشي از نشست وبرسي آثاراستاد " احمد اسفندياري" و نقش او درهنرايران ازديگر مطالب خواندني اين شماره را تشكيل مي دهند.

کد خبر 281263

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها