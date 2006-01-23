سي وششمين خبرنامه فرهنگستان هنر منتشرشد

به گزارش خبرنگارتجسمي " مهر" درسي وششمين شماره خبرنامه فرهنگستان هنر مطالبي چون " ديدار بي واسطه هنرشرق"، گفت وگوبا دكتربهمن نامورمطلق، تجلي بهشت موعود درهنر ايرانيان ،گل هاي شرقي دربوستان غربي، طبيعت خيالي درتصاويرچند نسخه ازعجايب المخلوقات، ويژگي هاي هنرژاپن، ايرانياني كه معبد اسوكا را ساختند ، تحليلي درمبحث مشابهت هاي انسان ودرخت ، ظهوربعد چهارم دربن زاي و ... ازعناوين سي وششمين شماره خبرنامه فرهنگستان هنراست .

اين خبرمي افزايد ، گزارش هايي از هم انديشي ايران و آسياي صغير، گزارش هم انديشي هنرفرش،گزارش دومين روز هم انديشي تخيل هنري ، گزارشي از نشست وبرسي آثاراستاد " احمد اسفندياري" و نقش او درهنرايران ازديگر مطالب خواندني اين شماره را تشكيل مي دهند.