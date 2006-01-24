حضور دو داور ايراني در بازيهاي آسيايي قطعي شد/ سفر تيم ملي هندبال ايران به بحرين

سفر تيم ملي هندبال به بحرين

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم ملي هندبال ايران كه به منظور برپايي يك اردوي منسجم و انجام چند ديدار تداركاتي به كشور اوكراين سفركرده بود عصرروز دوشنبه 3 بهمن ماه وارد فرودگاه امام خميني(ره) شده و چند ساعت بعد از طريق پروازي ديگرراهي بحرين شد.

بنابراين گزارش طي سفر 10 روزه تيم هندبال ايران در اوكراين اين تيم ضمن پرداختن به تمرينات تكنيكي و تاكتيكي با قدرت دهم جهان در اين رشته دو باخت را مقابل تيم پورتوريكو قهرمان باشگاههاي اوكراين و سه پيروزي را مقابل تيمهاي آلتاز خان قهرماني باشگاههاي روسيه، سونگل نائب قهرمان اوكراين و اوساشن تيم سوم اين كشور تجربه كرد.

گفتني است تيم هندبال ايران در مدت سفر يك هفته اي خود در كشور بحرين در تورنمنت چهارجانبه اين كشور شركت خواهد كرد.



حضور مربي ايراني در سمينار بين المللي سوئيس

سميناربين المللي مربيان برترجهان هر ساله دركشورسوئيس برگزار مي شود كه امسال فدراسيون جهاني هندبال از مهدي حاجي زاده كفاش تنها مدرس بين المللي هندبال ايران نيز براي حضور درآن دعوت بعمل آورده است. اين سمينار هفتم تا 15 بهمن ماه برگزار خواهد شد.