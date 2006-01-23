جايزه صنف تهيه كننده هاي آمريكا به كوهستان بروكبك رسيد

نمايي از "كوهستان بروكبك"

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين فيلم كه نام آنگ لي را درمقام كارگردان دارد تا به حال توفيق بسياري را درجشنواره هاي گوناگون بدست آورده وهمين امرنامش را ميان شانس هاي برتراسكارامسال قرار مي دهد.

درطول شانزده سال گذشته اكثر فيلمهايي كه ازسوي صنف تهيه كنندگان آمريكا به عنوان اثربرگزيده معرفي مي شوند دربدست آوردن تنديس اسكارموفق بودند با اين وجود سال گذشت صنف تهيه كننده هاي آمريكا فيلم " هوا نورد " را به عنوان بهترين فيلم معرفي كرد اما تنديس اسكاربه فيلم " دختر ميليون دلاري " رسيد.

نامزد هاي اسكاردرتاريخ 31 ژانويه معرفي مي شوند ونام برگزيدگان درتاريخ 5 مارس همراه با برگزاري هفتاد وهشتمين مراسم سالانه اسكاراعلام مي شود.

"كوهستان بروكبك" براي بدست آوردن جايزه صنف تهيه كننده هاي آمريكا رقبايي چون " كاپوتي "، " قدم زني درمسير " و" شب خوب و موفق باشي " را ازميدان خارج كرد.