مقالات اولين هم‌ انديشي تخيل هنري

خبرگزاري "مهر" - گروه دين و انديشه : تخيل براي برخي شهود و براي برخي ديگر دخالت انسان در هستي است. اين دخالت كه نخست در ذهن ايجاد مي ‌شود مي تواند به شكل هاي گوناگون در ادبيات، هنر، زندگي و حتي علم تجلي عيني يابد، اما انسان هيچ ‌گاه نمي ‌تواند بدون دگرگوني و دخالت در طبيعت و واقعيت با آن ارتباط برقرار كند. به همين دليل هر ارتباطي ميان انسان و جهان بيروني با دگرگونيهاي گوناگوني همراه خواهد بود. چنان كه مي ‌توان گفت ما جهان را با تخيل خود درك مي ‌كنيم و شكل مي ‌دهيم.

تخيل در غرب موضوع چالشهاي فراواني بوده است و در بيشتر موارد، به ‌ويژه در غرب مدرن، در مقابل تعقل قرار گرفته است. اين تقابل ميان تعقل و تخيل موجب تقسيم متفكران و حتي دوره‌هاي تاريخي غرب شده است. گاهي تخيل ارزشمند شناخته شده، اما در اغلب موارد مورد بي ‌مهري و حتي تحقير قرار گرفته است و آن را منشأ اشتباهات انسان دانسته ‌اند. در نيمه قرن نوزدهم و قرن بيستم، پس از مدتها تخيل دوباره مورد توجه قرار گرفت و همراه با نمادها و اسطوره‌ ها، به‌ عنوان عناصر تخيل، دوره نوزايي خود را آغاز كردند.

در شرق تخيل و تعقل هرگز بدين شكل در مقابل هم قرار نگرفتند. در حكمت اسلامي تخيل به ‌طور جدي مورد بحث قرار گرفت و دانشمنداني چون فارابي، ابن‌سينا، غزالي، سهروردي، ابن‌ عربي، ملاصدرا و تقريباً همة حكماي اسلامي دربارة وحي، خيال، قوة متخيله و توهم مباحث ارزنده‌ اي ارائه داده ‌اند كه آثار آنها به ‌ويژه ابن‌ عربي و سهروردي، بزرگاني چون هانري كربن، سيد جلال‌الدين آشتياني، ويليام چيتيك و سيد حسين نصر را شيفته و مجذوب خويش ساخت. گرچه در نظريات حكماي اسلامي تفاوتهايي نيز ديده مي ‌شود اما ويژگيهاي مشتركي آنها را به يكديگر مرتبط و از نگرش غربي به‌ ويژه نگرش پسارنسانسي، متمايز مي‌ كند.

باوجود اين، تخيل در دوره معاصر كمتر در فرهنگ شرق و اسلامي ـ ايراني مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. با توجه به اهميت و نقش تخيل در هنر و ادبيات و كم‌ توجهي و حتي بي‌ توجهي به آن و همچنين وجود كارشناساني با خاستگاه هاي گوناگون در اين زمينه، فرهنگستان هنر بر آن شد تا مقدمات هم ‌انديشي ‌اي در اين موضوع را فراهم كند. در اين هم‌ انديشي كوشش شد پلهايي برقرار گردد و ارتباطاتي ايجاد شود تا بستر نويي براي آينده فراهم آيد؛ پلهاي ميان‌ فرهنگي بين تحقيقاتي كه در غرب انجام شده يا مي ‌شود با تحقيقاتي كه در كشور ما انجام شده يا مي ‌شود؛ همچنين پلهاي ميان‌ رشته‌ اي بين هنر، ادبيات و حكمت.

كتاب حاضر مجموعه مقالاتي است كه در اين هم انديشي ارائه شده است. اين مقالات عبارتند از: قداست تخيل هنري / شيده احمدزاده؛ رويكردي معرفت‌ شناسانه به فرآيند شكل‌ گيري مكان / سيدغلامرضا اسلامي؛ تأملي در مباني حكمي تخيل هنري، قوة خيال و عالم مثال در حكمت و فلسفة اسلامي (فارابي و ابن‌سينا) / حسن بلخاري؛ دوگانگي خيال و صورت در انديشه شيخ ‌نجم ‌الدين كبري / احمد پاكتچي؛ رشد و تكوين تخيل هنري كودكان / هديه شريفي؛ از كهن الگوشناسي تا نشانه ‌شناسي / جي. شاندز؛ طبقه‌ بندي و كاربرد عنصر تخيل بر سه تابلوي مجيد مهرگان با رويكرد ژيلبردوران / علي عباسي؛ نقش تخيل در تحول شبيه ‌خواني / رضا كوچك‌ زاده؛ تخيل و خلاقيت هنـري، گونه‌ شناسـي تخيل بـا توجه به موضوع خلاقيت / بهمن نامور مطلق؛ نقش خيال در آثار نروال / بابك معين؛ اسازي تخيل هنري رمانتيك / اميرعلي نجوميان.