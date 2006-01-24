غير متعهدها براي بررسي اظهارات شيراك اجلاس اضطراري درخواست كنند / اتحاد دولت و ملت هر دشمني را مايوس مي كند / قوه قضاييه مبارزه با مفاسد اقتصادي را در نقطه پيوند رانت ها و مراكز قدرت متمركز كند

مهدي فضايلي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، به ارايه گزارش نشست عصر دوشنبه هيات مديره انجمن روزنامه نگاران مسلمان پرداخت و تصريح كرد: در اين جلسه، كميته تشكيلات انجمن، گزارشي از آخرين وضعيت عضوگيري به هيات مديره ارايه كرد.

وي افزود: بر اساس گزارش مذكور، انجمن روزنامه نگاران مسلمان در حال حاضر 350 عضو دارد و بيش از 200 درخواست جديد عضويت دريافت شده كه با توجه به تعداد قابل توجه اين درخواست ها، هيات مديره انجمن تاكيد كرد راهكاري اتخاذ شود تا با رسيدگي به آنها، وضعيت متقاضيان تا پايان سال جاري روشن شود.

سخنگوي انجمن روزنامه نگاران مسلمان با بيان اين كه "در اين نشست ، موضوع هسته اي ايران مورد بررسي قرار گرفت"، ادامه داد: بحث هسته اي كشور در شرايط فعلي به وضعيت بسيار حساس و تعيين كننده اي رسيده و رويكرد دولت جديد به اين مساله نشان مي دهد ايران از انفعال خارج شده و ضمن رعايت تدبير و هوشمندي، فعالانه در مسير پيشبرد پرونده گام برمي دارد.

فضايلي تاكيد كرد: جمهوري اسلامي همواره در چارچوب معاهدات بين المللي و مقررات آزانس انرژي اتمي و توافق نامه ها عمل مي كند و انجمن روزنامه نگاران مسلمان بر حفظ اين مواضع و تدوام سياست هايي كه تامين كننده منافع ملي و ضامن دستيابي ملت ما به حقوق خود در فناوري هسته اي است، تاكيد دارد.

مدير عامل خبرگزاري فارس در عين حال متذكر شد: گرچه شاهد فعاليت گسترده اي از سوي دشمنان ملت بزرگ ايران هستيم كه مي خواهند ما را از حقوق خود محروم كنند، اما قطعا تدبير و پايداري مسئولان و مردم مانع از تحقق اهداف و خواسته هاي نامشروع آنها مي شود.

فضايلي "انجام تحقيقات هسته اي توسط پژوهشگران و انديشمندان كشورمان" را از حقوق مسلم جمهوري اسلامي ايران دانست و خاطرنشان كرد: بر اساس اساسنامه آزانس بين المللي انرژي اتمي و معاهدات بين المللي، محدوديتي براي انجام تحقيقات هسته اي تحت نظارت بازرسان آژانس وجود ندارد.

وي با تاكيد بر اين كه "ايران هيچ محدوديتي را در زمينه تحقيقات هسته اي نخواهد پذيرفت"، گفت كه بازرسان آژانس به صورت مستمر به ايران تردد و بر فعاليت هاي هسته اي ما نظارت مي كنند و ما نيز تلاش مي كنيم ابهامات آنها را رفع و با اعتماد سازي افكار عمومي جهان را روشن كنيم، اما اساسا طرف مقابل ايران به معاهدات بين المللي و حقوق ملت ايران در دستيابي و استفاده صلح آميز از تكنولوژي هسته اي توجه نمي كند.

اين عضو ارشد "انجمن روزنامه نگاران مسلمان" با تاكيد بر اينكه "ايران هرگز از منافع ملي خود دست برنمي دارد"، در ادامه ابراز اميدواري كرد "اتحاد دولت و ملت ايران بر سر دستيابي به حقوق خود و پاسداري از اين حقوق حقه، دشمنان را براي هميشه از رسيدن به اهداف پليد خود مايوس نمايد".

سخنگوي انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان همچنين پيشنهاد كرد كه ايران و كشورهاي غير متعهد از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درخواست كنند، براي بررسي اظهارات رئيس جمهور فرانسه درباره بكارگيري تسليحات هسته‌اي، جلسه اضطراري شوراي حكام آژانس را تشكيل دهد.



وي افزود: دكترين ژاك شيراك براي بكارگيري تسليحات هسته‌اي عليه تروريست‌ها ناقض معاهده NPT و اساسنامه‌ آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است.

مدير عامل خبرگزاري فارس تصريح كرد: حتي براساس حقوق بين‌الملل هم براي مقابله با دشمن و هر عاملي كه بر هم زننده حاكميت و امنيت ملي كشورها باشد، نمي‌توان به روش‌هاي نامشروع توسل جست.

وي ادامه داد: انسان‌هاي منصف و آزادي‌خواه در مواجهه با اظهارات شيراك اين پرسش را مطرح مي‌كنند، رئيس جمهور كشوري كه به خود حق مي‌دهد براي استفاده از سلاح هسته‌اي، مشروعيت كاذب ايجاد كند و علناً NPT را نقض نمايد، چگونه به عنوان يكي از طرف‌هاي مذاكرات هسته‌‌اي با جمهوري اسلامي ايران، مي‌خواهد مانع فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي تهران شود؟

فضايلي مساله "پوشش خبري سفرهاي رييس جمهور به كشورهاي خارجي" را از ديگر دستورات جلسه امروز انجمن روزنامه نگاران مسلمان عنوان كرد و اظهار داشت: با توجه به حساسيت هايي كه در شرايط فعلي وجود دارد و با توجه به محدوديت هايي كه رسانه هاي غربي براي پوشش اخبار سفرهاي آقاي احمدي نژاد نشان مي دهند، اتخاذ تدابير بهتر براي انعكاس اخبار مربوط به اين سفرها ضروري است.

وي در ادامه از مسئولان نهاد رياست جمهوري خواست با بررسي دقيق اين مساله، زمينه پوشش خبري مناسب اين سفرها كه داراي ابعاد گسترده اي مي باشد را فراهم كنند.

سخنگوي انجمن روزنامه نگاران مسلمان با اشاره به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در نشست امروز اين انجمن مورد بررسي قرار گرفت، اظهار داشت: گرچه مراجع قضايي بايد با هرگونه تخلف كه از سوي افراد و مراكز صورت مي گيرد، برخورد كنند، اما انتظار اين است كه در اين مسير به مصاديق اصلي پرداخته شود.

فضايلي مصاديق اصلي مفسدان اقتصادي را كه مهم ترين و حساس ترين بخش فساد اقتصادي را انجام مي دهند، كساني معرفي كرد كه به فعاليت هاي اقتصادي مشغولند و با كانون هاي قدرت پيوند دارند.

وي ادامه داد: اكنون اطلاع رساني در اين زمينه در حد رفع تكليف است و نتيجه رسيدگي به پرونده هاي دست چندم اعلام مي شود كه به نظر مي رسد واقعيت مطلب نباشد؛ چرا كه راي نهايي مربوط به پرونده هاي مهم تر به دليل ملاحظات افشا نمي شود و ما از دستگاه قضايي مي خواهيم بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي و متقاعد كردن افكار عمومي را جدي بگيرد.

سخنگوي انجمن روزنامه نگاران مسلمان در بخش پاياني اين گفت وگو با اشاره به نامه اخير انجمن به وزير فرهنگ و ارشاد در خصوص هديه نقدي رييس جمهور به خبرنگاران كه در برگيرنده برخي انتقادات خبرنگاران از نحوه تخصيص و پرداخت هدايا و راه كارهايي براي ساماندهي اين كار بود، اظهار داشت: به طور خاص درباره اين موضوع بحث نشد.

فضايلي در عين حال گفت: برخي مطالب كه درباره عدم رعايت عدالت در سهيمه بندي اظهار شد، ناشي فضاسازي هايي بود كه صحت نداشت، اما بخشي از انتقادات نيز وارد بود كه ما در اين خصوص مسايلي را مطرح كرديم كه البته قضاوت نهايي منوط به كسب اطلاع دقيق از تعداد خبرنگاران رسانه ها و تعداد افرادي كه اين هدايا را گرفته و كساني كه آن را نگرفته اند، مي باشد.