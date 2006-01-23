نشست مطبوعاتي نمايش "بامبي 8" برگزار شد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، در اين نشست جمعي از خبرنگاران رسانههاي گروهي، سه بازيگر هلندي نمايش يعني پائول يوآن درلان، جوچم استاونويتر و گريندو كاميد كارتاديناتا و مدير برنامههاي گروه وارنارد زيلور حضور داشتند. مجري اين جلسه افشين خورشيد باختري بود.
در ابتداي جلسه پس از اين كه عوامل نمايش خود را به زبان آلماني معرفي كردند (و حرفهاي آنها توسط مترجمشان ترجمه نشد) به شرح و تفسير مختصري درباره محتواي نمايش پرداختند و با توضيحات آنها مشخص شد كه موضوع نمايش "بامبي 8" در ارتباط با سه مرد است كه ميخواهند در آشپزخانهاي، پيتزا درست كنند. شخصيتهايي كه اين سه تن به ايفاي نقش آنها پرداختند برگرفته از كاراكترهاي فيلمهاي ورنر هرتزوگ فيلمساز آلماني و بازيگرش كلاوس كينسكي است.
يكي از بازيگران اين نمايش در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه تكيه نمايش بر چه متني است، گفت: "اين نمايش بر اساس يك طرح است و هيچگونه نمايشنامه مكتوبي ندارد و ما در همان لحظهها و به صورت فيالبداهه كار ميكنيم. يعني همه چيز به حس ما در آن موقعيت بستگي دارد."
يكي از حاضران در جلسه پرسيد كه اگر كسي شخصيتهاي سينمايي را كه شما بر مبناي آنها بازي ميكرديد نشناسد، چگونه بايد با نمايشتان ارتباط برقرار كند، از آن لذت ببرد و بخندد؟ در پاسخ به اين سوال، استاونويتر گفت: "اصلاً هيچ احتياجي نيست كه حتماً تماشاگر آنها را بشناسد. چرا كه ما از آنها فقط الهام گرفتهايم، همين. اين سه شخصيت با نگاه به شخصيتهاي آگوئيره، نوستفراتو و دراكولا (خونآشام) اجرا شدند، اما قرار نيست لزوماً هر تماشاگري آنها را بشناسد."
در ادامه اين نشست افشين خورشيد باختري پرسيد: "دو سوم نمايش ريتمي كمدي دارد اما هر چه به دقايق پاياني آن نزديك ميشويم، فضا به شدت جدي ميشود. آيا فكر نميكنيد اين كار نمايش شما را به دو بخش كاملاً مجزا تبديل ميكند؟"
در برابر اين سئوال هر سه بازيگر نمايش "بامبي 8" با اتفاق نظر پاسخ دادند: "احساس ما بوده كه اينگونه پيش برويم. فراموش نكنيد اين يك كار فيالبداهه است و ما در حين بازي به حسهايمان گوش ميدهيم كه ما را به كدام سو ميبرد. قبل از تمرين و اجرا، تنها كاري كه ميكنيم اين است كه فقط بدنهايمان را گرم و آماده ميكنيم. چون در اين نمايش قالب شيوههاي اجرا متكي بر حركات و فرمهاي بدني است."
گروه نمايش "بامبي 8" كار خود را از 10 سال پيش و با اجراي نمايش "بامبي 8" آغاز كرده و هم اكنون نمايش "بامبي10" را آماده اجرا دارند. اين نمايش تاكنون در كشورهاي بسياري مثل برزيل، مصر و … روي صحنه رفته است. "بامبي8" نام يكي از مشهورترين آثار كارتونيِ والت ديسني است كه به خاطر علاقه بازيگران اين نمايش به آن انيميشن، نام بامبي را براي آن برگزيدهاند.
نشست مطبوعاتي نمايش"بامبي 8"، از گروههاي شركتكننده در جشنواره بيست و چهارم تئاتر فجر، با حضور بازيگران نمايش امروز در سالن كنفرانس خانه هنرمندان برگزار شد.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، در اين نشست جمعي از خبرنگاران رسانههاي گروهي، سه بازيگر هلندي نمايش يعني پائول يوآن درلان، جوچم استاونويتر و گريندو كاميد كارتاديناتا و مدير برنامههاي گروه وارنارد زيلور حضور داشتند. مجري اين جلسه افشين خورشيد باختري بود.
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