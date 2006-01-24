نشان پايتختي اصفهان به مسابقه گذاشته شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" علاقمندان مي بايست طرحهاي خود را با در نظر گرفتن مواردي خاص، تهيه و به دبيرخانه ستاد نكوداشت اصفهان پايتخت فرهنگي جهان اسلام ارسال كنند .

طرحهاي ارسالي مي بايست در برگيرنده هويت ، تاريخ ، تمدن و فرهنگ هنر اصفهان و اصفهانيان بوده و در آن از عناصري استفاده شود كه مفهوم پايتخت فرهنگي جهان اسلام را تداعي كند .

قابليت تبديل شدن به نماد دائمي اصفهان، قابل فهم براي عموم مخاطبان داخلي و خارجي، رعايت اصول زيبائي شناسي و استفاده از رنگهاي تداعي كننده فضاي اصفهان از ديگر ويژگيهايي است كه براي آرم " اصفهان؛ پايتخت فرهنگي جهان اسلام" در نظر گرفته شده است .

علاقمندان تا 20 بهمن ماه فرصت دارند آثار خود را به دبيرخانه ستاد نكوداشت اصفهان پايتخت فرهنگي جهان اسلام در اصفهان ارسال كنند .

