  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۴ بهمن ۱۳۸۴، ۹:۰۷

نشان پايتختي اصفهان به مسابقه گذاشته شد

نشان پايتختي اصفهان به مسابقه گذاشته شد

انتخاب آرم و نشان مناسب براي "اصفهان، پايتخت فرهنگي جهان اسلام" به مسابقه گذاشته شده است .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"  علاقمندان مي بايست طرحهاي خود را با در نظر گرفتن مواردي خاص، تهيه و به دبيرخانه ستاد نكوداشت اصفهان پايتخت فرهنگي جهان اسلام ارسال كنند . 

طرحهاي ارسالي مي بايست در برگيرنده هويت ، تاريخ ، تمدن و فرهنگ هنر اصفهان و اصفهانيان بوده و در آن از عناصري استفاده شود كه مفهوم پايتخت فرهنگي جهان اسلام را تداعي  كند .

قابليت تبديل شدن به نماد دائمي اصفهان، قابل فهم براي عموم مخاطبان داخلي و خارجي، رعايت اصول زيبائي شناسي و استفاده از رنگهاي تداعي كننده فضاي اصفهان از ديگر ويژگيهايي است كه براي آرم " اصفهان؛ پايتخت فرهنگي جهان اسلام" در نظر گرفته شده است .

علاقمندان تا 20 بهمن ماه فرصت دارند آثار خود را به دبيرخانه ستاد نكوداشت اصفهان پايتخت فرهنگي جهان اسلام در اصفهان ارسال كنند . 

کد مطلب 281412

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها