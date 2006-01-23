به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي كانون، برگزيدگان اين رقابت ادبي و هنري كه با هدف جبران كمبود متون نمايشي مناسب در مراكز كانون براي نخستين بار در حاشيه نهمين جشنواره نمايش عروسكي مراكز كانون در كرمانشاه برگزار ميشود، در مراسم پاياني اين جشنواره معرفي ميشوند.
اين آثار از 26 استان كشور به دبيرخانه جشنواره ارسال شده است كه در مرحله اول به انتخاب گروه داوري 50 اثر براي داوري در مرحله نهايي برگزيده شدند كه از ميان آنها 14 نمايشنامه برتر در سه سطح در مراسم پاياني معرفي خواهد شد.
گروه داوري اين مسابقه به سرپرستي حسن دادشكر معيارهايي را مانند قابل اجرا بودن نمايشنامه، گويا و داستاني بودن آن و شخصيت پردازي مناسب و خلق لحظههاي موفق داستاني را از مهمترين معيارهاي داوري خود بر شمردهاند.
به گفته مسؤولين برگزاري اين مسابقه، نمايشنامههاي ارايه شده در قالب جزوهاي منتشر خواهد شد و به مراكز كانون كه شمارشان از 650 مركز گذشته ارسال ميشود و ضمن ارايه الگوهاي خوب در زمينه متون نمايشي به مربيان متنهاي قابل اجرايي را نيز در اختيار آنها قرار خواهد داد.
نهمين جشنواره نمايش عروسكي مراكز كانون روز پنجم بهمن در كرمانشاه با معرفي برگزيدگان خود و برگزيدگان مسابقه نمايشنامهنويسي به كار خود پايان ميدهد.
اولين مسابقه نمايشنامهنويسي مربيان فرهنگي، هنري و ادبي مراكز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 230 متن نمايشي را مورد ارزيابي قرار داده است.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي كانون، برگزيدگان اين رقابت ادبي و هنري كه با هدف جبران كمبود متون نمايشي مناسب در مراكز كانون براي نخستين بار در حاشيه نهمين جشنواره نمايش عروسكي مراكز كانون در كرمانشاه برگزار ميشود، در مراسم پاياني اين جشنواره معرفي ميشوند.
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