بلر خواستار تشكيل دولت وحدت ملي در عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، توني بلر در واكنش به پيروزي گروههاي نماينده اكثريت ملت عراق(شيعيان) گفت : " اعتقادي به غير منتظره بودن نتايج اين انتخابات ندارم."



وي در جريان كنفرانس ماهانه خود افزود: " اما اعتقاد دارم كه بر اساس اطلاعاتي كه به دست آوردم، تمايلي در عراق درباره تشكيل دولت وحدت و نه حكومت طائفه اي وجود دارد.

بلر گفت : چنين مسئله اي(تشكيل دولت وحدت) كليد حل است، چيزي كه ما و اكثرعراقيها مي خواهند.



وي بر وجود تمايل بزرگ براي تشكيل دولتي فراگير از تمام طيف هاي عراق تاكيد كرد.



بلر گفت كه ما بايد از ملت عراق براي تحقق اين امر حمايت كنيم.



نخست وزير انگليس افزود: "به اعتقاد من، صرف مشاركت تعداد زيادي از راي دهندگان در انتخابات و تلاش آنها براي قرار دادن حيات سياسي در مسير طبيعي آن، آنچه را كه ما در اين كشور انجام مي دهيم، توجيه مي كند."

وي خاطر نشان كرد: "در حالي كه تروريستها يا شورشيان تلاش مي كنند عراقي ها را از دستيابي به حقوق دمكراتيك آنها محروم كنند،وظيفه ما اين است كه هرچه در توان داريم براي كمك به دمكراتها انجام دهيم."



انتخابات پارلماني عراق 15 دسامبر(24 آذرماه) درسراسرعراق برگزارشد واستقبال مردم نيزاز اين انتخابات گسترده بود به طوري كه حدود 70 درصد از واجدين شرايط راي دادن در اين انتخابات شركت كردند.

با انتشار نتايج نهايي انتخابات پارلماني عراق ، احزاب شيعه 128 كرسي از 275 كرسي پارلمان جديد عراق را كسب كردند، اما براي تشكيل دولت جديد به مشاركت گروههاي ديگر نياز دارند.