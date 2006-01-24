نگراني بلر از پيروزي احتمالي حماس در انتخابات فلسطين

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، نخست وزير انگليس با توصيف كردن مقاومت برضد اشغالگري به عنوان تروريسم در كنفرانس خبري ماهانه در لندن ضمن اعلام اين مطلب تصريح كرد: درصورتي كه حماس علنا دست ازاعمال تروريستي ( مقاومت بر ضد اشغالگري) برندارد،براي ما هم دشوار است كه با اين جنبش مذاكره و گفتگو كنيم.

وي افزود : ما نمي دانيم درانتخابات چه اتفاقي خواهد افتاد، اما پيش از هر چيزي اسرائيل نمي تواند و چاره اي جز اين ندارد، اقدامي را كه مي خواهد، انجام دهد.

توني بلر ادامه داد : با اين حال براي ما مذاكره با حماس دشوار و سخت است و ما منتظريم تا ببينيم در انتخابات چه اتفاقي خواهد افتاد ، اما از آنجا كه اين مشكل خطرناك است در نهايت امر تمام گروهها بايد انتخاب كنند كه راه خشونت را مي خواهند و يا راه سياسي.

انتخابات پارلماني فلسطين فردا چهارشنبه درسرزمين هاي فلسطيني درحالي برگزار مي شود كه براي نخستين بار حماس در آن شركت مي كند.

نظرسنجيها نشان مي دهد كه رقابت شديدي ميان جنبشهاي فتح و حماس جريان دارد.



آمريكا ، انگليس و رژيم صهيونيستي از پيروزي جنبش حماس در انتخابات بيمناك هستند، زيرا اين گروه موجوديت اين رژيم را به رسميت نمي شناسد و همواره بر راه ادامه مبارزه تا پيروزي تاكيد مي كند .



روز گذشته نيز نمايندگان پارلمان اروپا در بيانيه اي مداخله جويانه از جنبش حماس خواستند موجوديت رژيم نامشروع اسرائيل را به رسميت بشناسد.