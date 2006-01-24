اظهار نظرهاي متناقض دو سناتور آمريكايي درباره اقدام خصمانه نظامي عليه ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ريا نووستي،"جوزف ليبرمن" سناتور عضو كميته نيروهاي مسلح و امنيت داخلي سناي آمريكا اعلام كرد: "ما داراي قوي ترين نيروهاي مسلح كل تاريخ جهان مي باشيم و اگر نياز باشد مي توانيم براي ادامه دستيابي به اهداف خود، از نيروهاي نظامي در عراق، افغانستان و ديگر نقاط استفاده كنيم و در عين حال در صورت لزوم، به ايران حمله نظامي مي كنيم و اميدواريم كه متحدين اروپايي ما، نيز ما را همراهي كنند".

ليبرمن كه با شبكه تلويزيوني "سي بي اس" آمريكا گفتگو مي كرد د رعين حال خاطر نشان كرد كه، در صورت حمله نيروهاي مسلح آمريكا به ايران، "در مجموع حملات هوايي انجام خواهد شد و نيروهاي زميني در مقياس وسيع مورد استفاده قرار نخواهند گرفت".

ليبرمن كه در سال 2000 به عنوان معاون نامزد دموكرات ها "ال گور" براي انتخابات رياست جمهوري آمريكا انجام وظيفه نمود تاكيد كرد كه، آمريكا انتظار ندارد كه اسراييل به نيابت از آمريكا اين حملات را به ايران انجام دهد.

وي كه همچنين در سال 2004 نيز خود به عنوان يكي از كانديداي رياست جمهوري از سوي حزب دموكرات معرفي شد- د رمراحل اوليه توفيقي بدست نياورد و از گردونه رقابت ها خارج شد- اعلام كرد:"آمريكا به اندازه كافي قدرتمند است و ما نمي خواهيم در وضعيتي قرار بگيريم كه، كشور ديگري مانند اسراييل، وظيفه دفاع از امنيت ملي كشور ما را بر عهده بگيرد".

اين سناتور يهودي و صهيونيست آمريكايي در حالي كه توضيح مي داد كه، حمله به ايران بايد به عنوان "آخرين گزينه" براي آمريكا باشد، خاطر نشان كرد: "براي اسراييلي ها اين موضوع ساده نيست، آنها هواپيماهايي مانند هواپيماهاي ما را كه توانايي انجام اين كار را داشته باشد، در اختيار ندارند".

"پت رابرتز" سناتور جمهوريخواه، رييس كميته امور جاسوسي مجلس سنا كه همراه "ليبرمن" سخنراني مي كرد، اعلام نمود كه، به عقيده وي در حال حاضر امكان حمله نظامي آمريكا به ايران بعيد به نظر مي رسد.

"روبرتز" تاكيد كرد كه، آمريكا بايد در اين مرحله، از مذاكرات ديپلماسي براي حل مسئله ايران استفاده كند چرا كه نيروهاي مسلح آمريكا تحت فشار بيش از حدي هستند.

وي اعلام كرد: "من هيچ گاه اين مورد را نفي نمي كنم، اما فكر هم نمي كنم كه، در حال حاضر اين گزينه مناسبي باشد".

وي تاكيد كرد كه به عقيده وي، حمله نظامي آمريكا به ايران "در حال حاضر غير قابل اجراست".

اظهارات متناقض اين دو سناتور آمريكايي در حالي است كه امروز پايگاه اينترنتي شبكه تلويزيوني بلومبرگ نيز از سردرگمي دولت بوش براي برخورد با ايران خبر داد.

