امير جديد كويت از سلطنت كناره گيري كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين مقام كويتي به خبرنگار خبرگزاري فرانسه گفت كه امير جديد كويت براي كمك به حل بحران فعلي در اين اميرنشين حاضر به كناره گيري از سلطنت شده است.
وي خاطرنشان كرد: "صباح الاحمد الصباح" نخست وزير كويت جانشين وي مي شود.
يك مقام كويتي كه خواست نامش فاش نشود اعلام كرد كه "سعد عبدالله الصباح" امير جديد كويت قبول كرد كه از سلطنت كناره گيري كند.
به گزارش خبرگزاري "مهر" اين مقام كويتي به خبرنگار خبرگزاري فرانسه گفت كه امير جديد كويت براي كمك به حل بحران فعلي در اين اميرنشين حاضر به كناره گيري از سلطنت شده است.
وي خاطرنشان كرد: "صباح الاحمد الصباح" نخست وزير كويت جانشين وي مي شود.
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