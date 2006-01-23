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۴ بهمن ۱۳۸۴، ۰:۵۰

يك مقام كويتي خبر داد:

امير جديد كويت از سلطنت كناره گيري كرد

يك مقام كويتي كه خواست نامش فاش نشود اعلام كرد كه "سعد عبدالله الصباح" امير جديد كويت قبول كرد كه از سلطنت كناره گيري كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين مقام كويتي به خبرنگار خبرگزاري فرانسه گفت كه امير جديد كويت براي كمك به حل بحران فعلي در اين اميرنشين حاضر به كناره گيري از سلطنت شده است.

وي خاطرنشان كرد: "صباح الاحمد الصباح" نخست وزير كويت جانشين وي مي شود.

کد مطلب 281473

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