امير جديد كويت از سلطنت كناره گيري كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين مقام كويتي به خبرنگار خبرگزاري فرانسه گفت كه امير جديد كويت براي كمك به حل بحران فعلي در اين اميرنشين حاضر به كناره گيري از سلطنت شده است.

وي خاطرنشان كرد: "صباح الاحمد الصباح" نخست وزير كويت جانشين وي مي شود.