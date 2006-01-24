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۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۱۴

حضور سرمايه گذاران خارجي در بورس(1)

مدير عامل شركت سرمايه گذاري غدير : حضور سرمايه گذاران خارجي اعتماد را به بازار سرمايه باز مي گرداند

مدير عامل شركت سرمايه گذاري غدير : حضور سرمايه گذاران خارجي اعتماد را به بازار سرمايه باز مي گرداند

مدير عامل شركت سرمايه گذاري غدير گفت : حضور سرمايه گذاران خارجي موجب افزايش حجم تقاضا در بازار بورس مي شود.

رحيم اسماعيلي درگفت وگو با خبرنگاراقتصادي خبرگزاري مهر حضورسرمايه گذاران خارجي را در بازاربورس ايران ازلحاظ حجم معاملات مثبت ارزيابي كرد وگفت : حضورسرمايه گذاران خارجي به افزايش حجم معاملات در  بازاربورس كمك فراواني مي كند.

 

وي افزود :حضورسرمايه گذاران خارجي موجب افزايش حجم تقاضا دربازاربورس مي شود، بنابراين افزايش حجم تقاضا تاثيرات مثبتي را دربازاربورس خواهد گذاشت.

 

اسماعيلي ادامه داد: با ورود سرمايه گذاران خارجي اعتماد به بازار سرمايه بازمي گردد.

 

وي درادامه تصويب لايحه بازارسرمايه را موجب رونق بازار ذكركرد وگفت : با نظارتهايي كه صورت مي گيرد قطعا اين لايحه مي تواند درجهت منافع سهامداران خرد باشد و با توجه به اينكه لايحه كاملي است اطمينان بيشتري به سرمايه گذاران خرد مي دهد.   

 

وي درادامه وضعيت شاخص بورس را متاثرازمسائل سياسي واقتصادي دركشورذكركرد وگفت : با خاتمه يافتن بحث انرژي هسته اي در مورد كشورمان ومشخص شدن مواضع كشورهاي اروپايي ، شاخص بورس به مراتب وضعيت مناسب تري خواهد يافت.

 

اين كارشناس بازارسرمايه اطمينان بخشي واعتماد دربازارسهام را به عنوان يكي ازمهمترين عوامل دررونق شاخصها عنوان كرد وگفت:آن چيزي كه باعث افت شاخصها مي شود فشارهايي است كه ازخارج ايران درخصوص انرژي هسته اي اعمال مي شود،با كاهش يافتن فشارها ي خارجي، بازاربورس بارديگررونق خواهد يافت.

 

وي القا آرامش وامنيت را موجب رونق بازاردانست وگفت : با القا آرامش التهاب نسبي بازاربرطرف خواهد شد.

 

اين كارشناس بازار سرمايه دليل اصلي عقب ماندگي سيستم بورس ايران ازسيستم جهاني را نبود نرم افزارهاي جديد معاملاتي دربازاربورس ايران ذكركرد وافزود: نرم افزرهاي جديد معاملاتي اگردربازاربورس ايرا ن فعال شود، موجب رونق بازاربورس مي شود.

کد مطلب 281475

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