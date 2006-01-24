سد كمال صالح اواخر سال 86 به بهره برداري مي رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر" پرويز فتاح پس از بازديد از مراحل اجرايي سد كمال صالح افزود: تونل انحرافي اين سد بيش از بخش هاي ديگر دچار تاخير است با اين حال با سرعت گرفتن روند اجرايي در سال آينده آماده مي شود .
وي هزينه هاي اختصاص يافته به اين سد را تا كنون 35 ميليارد تومان براي انجام خط انتقال و ساخت سد اعلام كرد وگفت: اين اعتبارات از محل ملي تامين شده است و تلاش شده عقب ماندگي هاي آن جبران شود.
وزير نيرو در ادامه داد: مناقصه لوله گذاري تا ماه آينده انجام مي شود وبه زودي پيمانكار آن مشخص مي شود.
فتاح افزود: سد كمال صالح داراي خط انتقال به طول 4/78 كيلومتر و با ظرفيت 65 ميليون متر مكعب آبدهي در سال ، طول تاج 762 ، ارتفاع 79 متر و ظرفيت ذخيره آب به ميزان 110 ميليون متر مكعب آب است.
سد كمال صالح به منظور تامين آب شرب اراك وشازند وصنايع بزرگ استان با حضور رئيس مجلس وقت در سال 81 عمليات اجرايي آن با استفاده از فاينانس داخلي و بانكها وحمايت صنايع بزرگ استان آغاز شد، اما در مسير به دليل عدم موفقيت طرح فاينانس داخلي ،عدم حمايت به موقع بانكها و به خصوص صنايع دچار تاخير در اجرا شد.
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