سد كمال صالح اواخر سال 86 به بهره برداري مي رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر" پرويز فتاح پس از بازديد از مراحل اجرايي سد كمال صالح افزود: تونل انحرافي اين سد بيش از بخش هاي ديگر دچار تاخير است با اين حال با سرعت گرفتن روند اجرايي در سال آينده آماده مي شود .

وي هزينه هاي اختصاص يافته به اين سد را تا كنون 35 ميليارد تومان براي انجام خط انتقال و ساخت سد اعلام كرد وگفت: اين اعتبارات از محل ملي تامين شده است و تلاش شده عقب ماندگي هاي آن جبران شود.

وزير نيرو در ادامه داد: مناقصه لوله گذاري تا ماه آينده انجام مي شود وبه زودي پيمانكار آن مشخص مي شود.

فتاح افزود: سد كمال صالح داراي خط انتقال به طول 4/78 كيلومتر و با ظرفيت 65 ميليون متر مكعب آبدهي در سال ، طول تاج 762 ، ارتفاع 79 متر و ظرفيت ذخيره آب به ميزان 110 ميليون متر مكعب آب است.