روند انتشار كتاب هاي كودك ، راضي كننده نيست

محمد كاظم مزيناني ، شاعر و نويسنده كودكان و نوجوانان و برگزيده پنجمين دوره كتاب سال ولايت ، در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب گفت : مدت ها است كه در زمينه ادبيات كودك و نوجوان اهمال صورت مي گيرد ، اين نقيصه متاسفانه در كتاب هاي ديني و مذهبي ، بيشتر و عميق تر احساس مي شود.

پديد آورنده كتاب " اي زمين سنگ دل " كه در وصف امام حسين (ع) و با ياد فداكاري هاي آن حضرت در عاشورا سروده شده و در انتشارات " نباء " به چاپ رسيده است ، افزود : اين كتاب ، مدتي در مراحل آماده سازي براي انتشار متوقف شد ، زيرا تصوير سازي موفق براي آن نشده بود ، البته در حال حاضر نيز از نوع تصاويري كه براي شعرهاي كتابم انتخاب شده ، چندان رضايتي ندارم ، اگر چه خدا را شكر مي كنم كه سر انجام از زير چاپ بيرون آمد.

اين شاعر با انتقاد از به حاشيه رفتن " شعر كودك و نوجوان " در جامعه ما تصريح كرد : بچه ها نبايد از ادبيات مربوط به خودشان فاصله بگيرند ، زيرا خطر از ياد رفتن زبان و فرهنگ فارسي نيز در اين قضيه ، به عنوان يك تهديد جدي به حساب مي آيد و نبايد آن را دست كم گرفت .

مزيناني كه قبل از اين نيز آثار مختلفي در قالب هاي شعر و داستان براي كودكان و نوجوانان منتشر كرده و شماري از آثار وي توسط كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان عرضه شده است ، خاطر نشان كرد : برخي از ناشران ، به كتاب كودك و مخاطبان كودك ، نگاه جدي ندارند و همين موضوع باعث مي شود كه در اين زمينه مشكلاتي به وجود بيايد

پنجمين دوره كتاب سال ولايت با حضور تني چند از مسئولان فرهنگي و نويسندگان آثار ديني ، روز پنج شنبه در شهرستان رشت برگزار شد.