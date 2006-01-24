كميته مبارزه با فساد اداري تشكيل شد

عبداله سهرابي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در اراك افزود: فساد اداري يك آفت در نظام اداري كشور است كه بايد راهكارهاي از بين بردن آن انديشيده شود.

وي فساد اداري را باعث نارضايتي مردم و بيمار شدن نظام اداري خواند وگفت: اصلاح نظام اداري كشور از اولويتهاي دولت است و تحقق كامل آن در گرو داشتن روحيه بسيجي است.

استاندار استان مركزي در ادامه افزود: سياست تشويق و تنبيه سياست كارآمدي است كه بايد بر روي آن كار بيشتري انجام شود و برنامه ريزي صورت گيرد.

وي گفت: اين كميته ضمن شناسايي نقاط آسيب پذير در اصلاح نظام اداري تلاش مي كند.

سهرابي نقش رسانه هاي استان در موفقيت اين كميته و كاهش مشكلات در اين زمينه را با اهميت خواند و افزود: در سالهاي اخير اقدامات خوبي در زمينه اتوماسيون اداري و آموزش هاي فناوري و افزايش وجدان و انضباط كاري صورت گرفته است.