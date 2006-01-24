مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:

2005 بدترين سال براي خبرنگاران

در سال 2005 تعداد 150 خبرنگار كشته شد

مخبر كميسيون اقتصادي: قطع ارتباط بانك سوئيس با ايران قابل پيش بيني بود



آفرينش:

تاريخ ثبت نام دوره هاي بدون كنكور دانشگاه جامع علمي كاربردي

اولويت در ثبت نام اينرتنتي با دانشجويان ممتاز است

خبرگزاري فرانسه: آژانس بر سر ايران دچار دو دستگي است



اعتماد:

ربايندگان زنان جوان در تهران دستگير شدند

ياركشي ايران و غرب

مسابقه فرانسه با آمريكا؛ چرا شيراك بر طبل خشونت مي كوبد؟



ابرار:

جبهه اعتدال در آستانه شكل گيري

بودجه امسال، نفتي ترين بودجه اي است كه تاكنون پيشنهاد شده است

ناطق نوري: جاي جامعه روحانيت در مجلس خبرگان است

اسرار:

همسر دروغين امام زمان(عج) دستگير شد

ميزان عيدي و پاداش كارگران اعلام شد

رشد فساد در دستگاههاي دولتي

ايران:

تسهيلات براي بازنشستگان و كم درآمدها

روزهاي پرهياهوي سينما

تعويق سفر رييس جمهور و هيات دولت به خوزستان



ابتكار:

هشدار لاريجاني به اروپا و شوراي حكام؛ ارجاع = غني سازي

تاليا به ايستگاههاي مترو مي رود

پيش فروش بليت قطارهاي نوروزي آغاز شد



اقتصاد پويا :

واردات شير خشك از عراق متوقف شد

پيش فروش پژوه 405 تا يك سال ممنوع شد

جزييات و نحوه تسهيلات دهي مسكن خانوارهاي كم درآمد اعلام شد



پول:

ميزان فساد اداري در دستگاههاي دولتي

يك بانك سوييسي ديگر روابط خود را با ايران قطع كرد

ديدار مقتدي صدر با احمدي نژاد لغو شد

توسعه:

هاشمي رفسنجاني: غربي ها بايد بپذيرند كه ايران يك كشور قدرتمند است

ميزان جرائم رانندگي افزايش نخواهد يافت

حاتمي كيا: دوست ندارم براي ساختن فيلم هاي جنگي از كسي اجازه بگيرم



جام جم:

رييس سازمان امور مالياتي در جمع خبرنگاران: فرهنگ مالياتي را از سال آينده متحول مي كنيم

آغاز به كار مركز آسيايي ايسسكو براي توسعه رسانه

ظرفيت رشته هاي پودماني 2 برابر شد



جمهوري اسلامي:

ميزان عيدي كارگران اعلام شد

قيمت نفت به مرز 70 دلار رسيد

وزير كشور: بازنشستگان از خدمات شهري رايگان برخوردار مي شوند

جوان:

اجراي سرود پيروزي با هم آوايي 27 هزار دانش آموز بسيجي

مهلت دريافت دارو با دفتره بيمه 10 روزه شد

امشب در تهران برف مي بارد



جهان اقتصاد:

در بودجه 85، دولت قيمت خودرو را 9 درصد افزايش داده است

سهم درآمدهاي مالياتي به ساير درآمدها 9 درصد كاهش يافت

قطع رابطه بانك سوييسي با ايران



جهان صنعت :

رييس جمهوري: سال آينده شاهد كاهش تورم خواهيم بود

خودرو سال آينده گران مي شود

افزايش 5/12 درصدي يارانه كالاهاي اساسي



حيات نو:

كاهش سهم ماليات در بودجه سال آينده

حضور 850 ناظر بين المللي در انتخابات فلسطين

الهام: نگراني در بحث هسته اي وجود ندارد



خراسان :

موافقت مجلس با سفر هيات پارلماني اروپا به ايران

رضايتمندي مردم از دستگاههاي اداري مطلوب نيست

در ديدار وزير امور خارجه قطر؛ رييس جمهور: از توسعه روابط برادرانه با همه كشورهاي خليج فارس استتقبال مي كنيم



خبر:

عيدي كارگران حداقل 245 هزار تومان و حداكثر 367 هزار تومان تعيين شد

سخنگوي دولت: مصمم هستيم سيستم اجرايي را تطهير نماييم

رييس جمهور تاكيد كرد: با سوءاستفاده كنندگان بيت المال مماشات نمي كنم



شرق:

ابراهيم حاتمي كيا به سينماي جنگ برگشت؛ بازگشت به جنگ به نام پدر

سخنگوي دولت اقدام بانك سوئيسي را تكذيب كرد

درباره ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت؛ لاريجاني هشدار داد



فرهنگ آشتي:

طي دو روز گذشته؛ مردم 162 ميليارد تومان موبايل خريدند

رييس جمهور: كوچكترين مماشاتي با متخلفان نخواهم كرد

ثروت 27 ميلياردي با جعل اسناد رسمي



دنياي اقتصاد:

سه آيين نامه جديد براي بخش مسكن

نفت بر طبل 70 دلار مي كوبد

سياست مالياتي دولت در سال آينده



سياست روز:

رييس جمهور در ديدار اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس: با سوءاستفاده كنندگان از بيت المال مماشات نخواهم كرد

همسويي مبادلات اقتصادي با منافع ملي

اروپا در تحريم اقتصادي ايران تنها مي ماند



صداي عدالت:

بانك هاي سوئيس تحت تاثير آمريكا

احمدي نژاد : اقتصاد كشور را بايد مردم اداره كنند

كردبچه : بودجه اي كاملا شفاف ارائه كرديم



عصر اقتصاد:

اعطاي تسهيلات 9 درصدي به صادركنندگان

رييس جمهور: دنبال تحول اقتصادي ايم

بيع متقابل به مشاركت در توليد تبديل مي شود



كيهان:

واكنش كارشناسان به تهديد هسته اي شيراك:فرانسه بايد از مذاكرات حذف شود

انتشار تمبر شهداي سانحه هوايي سي 130

در پي توهين وقيحانه يك نشريه محلي به مقدسات؛ مردم بندر عباس به خيابان ها ريختند



كارو كارگر:

يارانه كالاهاي اساسي 5/12 درصد افزايش مي يابد

افزايش 40 درصدي شكواييه از دستگاههاي اداري

دبير كل خانه كارگر: حداقل دستمزد كارگران كمتر از 200 هزار تومان نخواهد بود

همبستگي:

اولتيماتوم به غرب

حداقل و حداكثر عيدي كارگران تعيين شد

بارش برف و باران از امروز آغاز مي شود

اعتراف 10 جوان به ربودن 20 زن

همشهري:

جزييات تسهيلات رفاهي بازنشستگان و تسهيلات مسكن براي اقشار كم درآمد

بررسي مجدد پرونده واگذاري 433 هكتار جنگل

رشد 40 درصدي شكايات مردم از دستگاههاي اجرايي و قضايي



هموطن سلام:

جزييات تسهيلات جديد دولت به كارمندان، كارگران كم درآمد و بازنشستگان

اعترافات هولناك شبكه ربودن دختران و زنان جوان

ايجاد 7 هزار مجتمع توليدي براي زنان سرپرست خانوار



هدف و اقتصاد:

رييس جمهور در ديدار اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس: بودجه 85 اقتصاد ايران را متحول مي كند

آئين نامه هاي دولت به كمك بخش مسكن مي آيد

چايكاران براي هر هكتار 3/2 ميليون تومان تسهيلات مي گيرند