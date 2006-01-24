كانون آزاد انديشي در دانشگاه آزاد كرج تشكيل مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" از كرج، هدف از تشكيل اين كانون ارتقاء روحيه تحقيق و پژوهش در دانشجويان و ترويج ديدگاه علمي آزاد انديشي بين آنان است.

"فرهاد ترابي" معاون دفتر نهاد رهبري در دانشگاه آزاد كرج در اين خصوص به "مهر" گفت: در هفته غدير بورد آزاد انديشي در دانشگاه كرج بر پا شده بود كه همين امر زمينه تشكيل كانون را فراهم آورد .

وي افزود: در بورد آزاد انديشي صرفاً بحث هاي ديني به خصوص مباحث مورد اختلاف بين تشيع و تسنن مطرح مي شد كه با تشكيل كانون آزاد انديشي، اين بحث ها در سطح سياسي اجتماعي فرهنگي و ديني گسترش مي يابد.

"ترابي" خاطرنشان كرد : ورود عموم دانشجويان به شرط داشتن استدلال و منطق اصولي به اين كانون آزاد است.