  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۴ بهمن ۱۳۸۴، ۸:۵۵

كانون آزاد انديشي در دانشگاه آزاد كرج تشكيل مي شود

كانون آزاد انديشي توسط دفتر مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج تشكيل مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" از كرج، هدف از تشكيل اين كانون ارتقاء روحيه تحقيق و پژوهش در دانشجويان و ترويج ديدگاه علمي آزاد انديشي بين آنان است.

"فرهاد ترابي" معاون دفتر نهاد رهبري در دانشگاه آزاد كرج در اين خصوص به "مهر" گفت: در هفته غدير بورد آزاد انديشي در دانشگاه كرج بر پا شده بود كه همين امر زمينه تشكيل كانون را فراهم آورد .

وي افزود: در بورد آزاد انديشي صرفاً بحث هاي ديني به خصوص مباحث مورد اختلاف بين تشيع و تسنن مطرح مي شد كه با تشكيل كانون آزاد انديشي، اين بحث ها در سطح سياسي اجتماعي فرهنگي و ديني گسترش مي يابد.

"ترابي" خاطرنشان كرد : ورود عموم دانشجويان به شرط داشتن استدلال و منطق اصولي به اين كانون آزاد است.

کد مطلب 281499

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها