يك شاعر : نشريات كودك و نوجوان در ايران دچار " زودمرگي " هستند

اين شاعرو نويسنده نوجوانان درگفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : در ابتدا بايد دانست كه آيا اين نشرياتي كه براي كودك و نوجوان منتشر و چاپ مي شود مي تواند از عهده نيازها ، خواستها وعلايق كودك و نوجوان برآيد يا خير؟ مسئله اصلي اين است كه كودكان و نوجوانان امروز پرشور، جستجو گر، كنجكاو و پيشرو هستند و اگر قرار است براي آنها نشريه اي منتشر شود بايد بتوانيم نگاه جستجو گر آنها را پاسخ دهيم وگرنه از آنها عقب مي مانيم. اتفاقي كه تا حدودي امروز پيش آمده كه هم به لحاظ نوشته ها و خوراكهايي كه ما در اختيارشان مي گذاريم و هم از جهت دوره هاي زماني چاپ نشريات ما بسيار عقب تر از مخاطبان خود هستيم.

عرفان نظرآهاري خاطرنشان كرد : وقتي كه نياز اين گروه سني بر طرف نشود و به روز نباشد و نشريات حالت جنگ هاي كليشه اي و خارج از زمان را داشته باشند ، نوجوان يا كودك ترجيح مي دهد به جاي اينكه نشريه بخواند كتاب بخواند كه حتما سطح عميق تري را هم دارد، بنابراين فكر مي كنم معضلات جدي به روز كردن نشريات و هم نزديك كردن اين دوره زماني است، زماني ما نشريه آفتابگردان را داشتيم كه اولين روزنامه براي نوجوانان ايران محسوب مي شد كه مورد استقبال وسيعي هم قرار گرفته بود اما بعد از اينكه از بين رفت ما ديگر روزنامه اي كه با آن جديت جايگزينش شود نداشته ايم.

به گفته وي ، گنبد كبود ، شاپرك و ... نيز در اين عرصه وجود داشته اند ، ولي هيچكدام به اندازه آفتابگردان جاي خود را پيش مخاطبان خود (بچه ها) باز نكردند و هويت مستقلي از روزنامه بزرگسال پيدا نكردند.

نظرآهاري به مهر ، تصريح كرد : مسئله مهم ديگر جدي گرفتن خود نوجوان بر اساس نيازها و خواسته هايش است ، در كنار اين موضوع بالا بردن سطح كيفي نشريات نيز حائز اهميت است ، اكثر كساني كه متولي انتشار نشريه كودك و نوجوان هستند از گروه شاعران و نويسندگان هستند و ما كمتر كساني را مي بينيم كه متخصص روزنامه نگاري براي كودك و نوجوان باشند ، يعني ممكن است كساني از حيطه بزرگسال همكاري هايي با اين نشريات داشته باشند اما به لحاظ تخصصي ما كمتر روزنامه نگار كودك و نوجوان داريم .

وي ادامه داد : نبودن روزنامه نگار متخصص كودك و نوجوان يكي از معضلات بزرگ ماست كه باعث مي شود بيشتر نشريات كفه ادبي شان سنگين تر از كفه هاي ديگر باشد و طبيعي است كه اكثر نوجوانان هم قرار نيست علاقه مند به شعر و داستان و ادبيات باشند، ما علاقمند يهاي ديگري هم داريم مانند نشريه هاي ورزشي خاص نوجوانان يا نشريه روانشناسي، سياسي، اجتماعي، يعني نشرياتي كه در حيطه بزرگسال وجود دارد ولي در عرصه نوجوانان ناديده گرفته شده است. بنابراين فقط نوجواناني كه به ادبيات علاقمندند مي توانند پاره اي از نيازهاي خودشان را در نشريات پيدا كنند.

عرفان نظرآهاري در پايان گفتگو با مهر، گفت : نكته ديگر سطح كمي نشريات و تيراژ و تعداد آنهاست ، بايد دانست سهم هر كودك ايراني چند نشريه خواهد بود ؟ مسئله زود مرگي مجلات كودك و نوجوان نيز حائز اهميت است كه بسياري از اين مجلات قبل از اين كه پا بگيرد و شناخته شوند به دلايل مختلف از چاپشان جلوگيري مي شود حتي بعضي اوقات بازيهاي سياسي پيش مي آيد كه در نتيجه بچه ها قرباني اين بازيها هستند مثلا " سوره نوجوان " كه به علت مسائل اقتصادي نابود شد ، يا مجلات ديگر مانند خانه، اميد و آينده و ... كه ما در سابقه آنها تداوم و استمرار نمي بينيم. در نتيجه نوجوانان نمي توانند دل به ادامه نشريات ببندند يعني نشريه اي كه چند شماره منتشر مي شود بعد از مدتي ديگر خبري از آن نيست.