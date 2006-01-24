دومين جشنواره سراسري صحيفه سجاديه در تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" از كرج، جشنواره در دو بخش اساتيد و دانشجويي با هدف ارائه نگرش هاي علمي و هنري دانشجويان و اساتيد در زمينه شخصيت امام چهارم شيعيان، كتاب صحيفه سجاديه و ارتقاء آگاهي هاي دانشجويان برگزار مي شود.

استادان دانشگاهي مي توانند آثار خود را در قالب مقاله، پژوهش، پايان نامه، كتاب، نقاشي و خوشنويسي به دبيرخانه جشنواره واقع در تهران، خيابان ولي عصر، نبش زرتشت غربي، پلاك 94 ارسال كنند.

ارائه آثار دانشجويي نيز به دو صورت تك مرحله اي و دو مرحله اي انجام مي شود كه بخش تك مرحله اي شامل حفظ مفاهيم و كتابخواني است.

در بخش دو مرحله اي دانشجويان مي توانند آثار هنري، علمي، خوشنويسي، نقاشي، داستان، شعر، گرافيك، عكاسي، فيلم نامه، مداحي، مناجات خواني، نماهنگ، مقاله، پژوهش و تواشيح خود را به دفتر نهاد رهبري يا حوزه فرهنگي مستقر در دانشگاه ارائه دهند.

اين جشنواره از سوي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها برگزار مي شود و وزارتخانه هاي علوم، بهداشت و فرهنگ و ارشاد اسلامي، دانشگاههاي آزاد و پيام نور، جهاد دانشگاهي، سازمان بسيج دانشجويي، صدا و سيما و شهرداري تهران در برگزاري آن همكاري مي كنند.