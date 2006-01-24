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۴ بهمن ۱۳۸۴، ۸:۵۳

توسط نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها :

دومين جشنواره سراسري صحيفه سجاديه در تهران برگزار مي شود

دومين جشنواره سراسري صحيفه سجاديه در تهران برگزار مي شود

دومين جشنواره سراسري صحيفه سجاديه ارديبهشت ماه سال آينده در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" از كرج، جشنواره در دو بخش اساتيد و دانشجويي با هدف ارائه نگرش هاي علمي و هنري دانشجويان و اساتيد در زمينه شخصيت امام چهارم شيعيان، كتاب صحيفه سجاديه و ارتقاء آگاهي هاي دانشجويان برگزار مي شود.

استادان دانشگاهي مي توانند آثار خود را در قالب مقاله، پژوهش، پايان نامه، كتاب، نقاشي و خوشنويسي به دبيرخانه جشنواره واقع در تهران، خيابان ولي عصر، نبش زرتشت غربي، پلاك 94 ارسال كنند.

ارائه آثار دانشجويي نيز به دو صورت تك مرحله اي و دو مرحله اي انجام مي شود كه بخش تك مرحله اي شامل حفظ مفاهيم و كتابخواني است.

در بخش دو مرحله اي دانشجويان مي توانند آثار هنري، علمي، خوشنويسي، نقاشي، داستان، شعر، گرافيك، عكاسي، فيلم نامه، مداحي، مناجات خواني، نماهنگ، مقاله، پژوهش و تواشيح خود را به دفتر نهاد رهبري يا حوزه فرهنگي مستقر در دانشگاه ارائه دهند.

اين جشنواره از سوي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها برگزار مي شود و وزارتخانه هاي علوم، بهداشت و فرهنگ و ارشاد اسلامي، دانشگاههاي آزاد و پيام نور، جهاد دانشگاهي، سازمان بسيج دانشجويي، صدا و سيما و شهرداري تهران در برگزاري آن همكاري مي كنند.

کد مطلب 281501

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