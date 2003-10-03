درصورت توقف برنامه تامين سوخت هسته اي دركشور بامشكلات جدي مواجه خواهيم شد

دكتر حسين آفريده رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي درگفتگو با خبرنگار "مهر" با تاكيد بر ضرورت غني سازي اورانيوم دركشور گفت : غني سازي اورانيوم به عنوان سوخت راكتور لازمه برنامه ريزي براي بهره گيري از برق هسته اي است و درصورت توقف اين برنامه مطمئنا با مشكلات جدي مواجه خواهيم شد .

وي درتوضيح اعلام مخالفت جدي مسوولان كشور با خواست قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر توقف برنامه غني سازي اورانيوم تاامضاي پروتكل الحاقي، به درخواست هاي ديگر قطعنامه از جمله پاسخ به سوالات آژانس و رفع نگراني ها اشاره كرد و گفت : ما هنوز به قطعيت نرسيده ايم و تصميم نگرفته ايم ، بايد صبر كنيم و ببينيم مسوولان درپي مذاكرات با آژانس بين المللي انرژي اتمي چه تصميمي مي گيرند و چگونه توافق حاصل مي شود . وي افزود : توقف غني سازي اورانيوم تنها يكي از خواسته ها است و نمي توان به تنهايي آن را بررسي كرد .

رئيس كميسيون امنيت ملي افزود : درحال حاضر تامين سوخت هسته اي براي راكتورهاي قدرت ( انرژي برق ) و راكتورهاي تحقيقاتي ايران بسيار مهم است و كشورعلاقمند است آن را خود تامين كند.



