مكزيك به مصاف نروژ مي رود// بلانكو بعدازسالها به تيم ملي مكزيك دعوت شد

به گزارش خبرنگار "مهر" براساس گزارش لس آنجلس تايمز ريكاردو لاوولپه سرانجام زير فشارعمومي مكزيك كمر شكست و كاتمو بلانكو را به تيم ملي دعوت كرد. اين مهاجم سال هاست كه از تيم ملي مكزيك كنار مانده است.

مكزيكي ها طي هفته گذشته دو خبرخوشحال كننده دريافت كرده اند؛ اول آنكه آنگولا يكي ازحريفان اين تيم دررقابت هاي جام جهاني با نتيجه 3 بريك مقابل كامرون در جام ملت هاي آفريقا تن به شكست داد و ديگر اينكه خارد بورگتي كه در ليگ برتر انگلستان شاغل است اولين گل خود را براي تيم بولتون واندرز به ثمر رساند.

مكزيك در نخستين ديدار خود در چارچوب رقابت هاي جام جهاني 2006 آلمان در تاريخ 21 خرداد ماه در نورنبرگ به مصاف ايران مي رود و آخرين بازي اين تيم با تيم پرتغال خواهد بود.