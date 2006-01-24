منوچهر اكبرلو، منتقد فيلم، در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" گفت: "آخرين ساخته ابراهيم حاتميكيا در مقايسه با كارهاي گذشتهاش هيچ پيشرفتي نداشته و مجموعهاي از حرفها، درد دلها، صحنههاي حسي و رابطه يك رزمنده با همسر و فرزندش را ما به كرات در فيلمهاي قبلي اين كارگردان ديدهايم. گرچه مقايسه "به نام پدر" با فيلمهاي گذشته حاتميكيا ممكن است منطقي نباشد، اما در ارزيابي مستقل اين فيلم همان ويژگيهاي سابق را دارد. يعني ملودرامي كه دغدغههايش تهمانده خاطرات جنگ است."
وي در ادامه افزود: "در فيلم "به نام پدر" مسائلي چون رابطه زن و مرد، اينكه يك نفر زنده بماند يا نماند؟ دختري جوان در آستانه ازدواج كه دچار بحراني شديد ميشود و در انتها به خاطر حادثهاي خانواده دور هم جمع ميشوند، مطرح ميشود كه در مجموع ويژگيهاي تشكيلدهنده ملودرام در سينماي ماست."
اكبرلو خاطرنشان كرد: "در اين فيلم حاتميكيا به ارتباط همدورههاي سابق اين رزمنده كه حالا مسئوليتهاي جديدي گرفتهاند و با روحيات و عقايد اين رزمنده در تضاد است، كمتر پرداخته و بيشتر به زندگي شخصي اين رزمنده ميپردازد و سعي ميكند همان دغدغهها را بگويد. البته "به نام پدر" در داستانگويي موفق است، چرا كه به تدريج اطلاعات آدمها را به مخاطب منتقل ميكند، اينكه اين آدمها چه كساني هستند؟ چرا افراد پليس به دنبال اين مهندس معدن هستند؟ در واقع اين اطلاعات آرام آرام به مخاطب انتقال داده ميشود."
اين منتقد ادامه داد: "در مجموع فيلم ملودرام قابل قبولي دارد. اما ايراد اساسي كه به چشم ميخورد ـ البته اين ايراد نه تنها در كارهاي حاتميكيا بلكه در كار تمام فيلمسازان حرفهاي هم ديده مي شود ـ متأسفانه فيلمنامه به صورت مستقل جدي گرفته نميشود. كاش يك زماني حاتميكيا يا ديگر فيلمسازان حرفهاي يك نفر مستقل به نام فيلمنامهنويس در كنارشان باشد و آنها دغدغههايشان را بگويند و بعد فيلمنامهنويس آن را بنويسد تا يك داستان نو روايت شود و تماشاگران هم با يك داستان بدون سكته مواجه شوند. در غير اين صورت ما شاهد در جا زدن فيلمسازان حرفهاي خواهيم بود."
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