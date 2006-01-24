انقلاب پاي " حماسه " را به ميدان " غزل " باز كرد







اين شاعر و منتقد ادبيات ، در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : شعر پس ازانقلاب ، در واقع امتداد شعر شكوهمند پارسي است . شعري با پيشينه اي سترگ و سرشار از فراز و نشيب هاي فراوان ، كه همواره علي رغم تمامي موانع و مشكلات راه خود را به سمت آينده باز كرده و هيچگاه از تكاپو و حركت باز نايستاده است .

كامران شرفشاهي تصريح كرد : انقلاب اسلامي ازجهات متعددي بر ادبيات تاثير گذاشته است كه اين تاثيررا مي توان شامل محتوا و فرم به شمار آورد . از حيث محتوا انقلاب با شكستن فضاي اختناق ، شرايط مساعدي را پديد آورد تا شاعران بي هراس از زندان و شكنجه و تبعيد ، از دردها و نابرابري ها بگويند و آنچنان سطح آگاهيهاي عموم را ارتقا بخشيد كه بازار شعرهاي بي مايه اي را كه پيامي جز حديث نفس نداشتند و گاه تا حمله به بنيان هاي اخلاقي اجتماع پيش رفته و باورهاي مردم را به انكار مي گرفتند ، از رونق بيندازد.

مولف ده ها مجموعه شعربا موضوع انقلاب و دفاع مقدس ، يادآور شد : انقلاب موجب ظهور نسلي از شاعران متعهد و آرمانگرا شد ، نسلي جوان و پرشور، كه از طلايه داران اين نسل مي توان به شاعران ارجمندي همچون روانشاد سلمان هراتي و شادروان دكتر سيد حسن حسيني اشاره كرد .

به گفته شرفشاهي ، رويكرد به مضامين ديني و جهش شگفت انگيزي كه در اين قلمرو به وقوع پيوست ، موجب شد تا رسالت از ياد رفته و يا به كمرنگي گراييده شاعري دوباره احيا گردد و دوباره آن سخن معروف نظامي گنجوي كه حكايت از التزام و مسئوليت بزرگ شاعران داشت بر سر زبانها بيفتد : پيش و پسي بست صف كبريا / پس شعرا آمد و پيش انبيا

در سايه اين رجعت فرخنده ، شعر عصيانگر عليه طاغوت و استكبار و تكاثر متولد شد. شعري كه حامي مستضعفان گيتي و دشمن استعمار و استثمار بود و در صحنه نبرد هماره حق و باطل منفعل و بي اعتنا نبود.

شرفشاهي : جنگ تحميلي مانع از پرداختن شاعران به انقلاب و دستاوردهاي آن شد

پديد آورنده مجموعه شعرهاي " دسترنج " با مضمون كار و كارگر ، اظهار داشت : شعر شاعران آرمانگراي اين عصر را مي توان زبان مردم انقلابي به شمار آورد كه بي هيچ واهمه و پروايي بر بنيانهاي فساد و ستم شوريدند و حماسه آفريدند . حماسه اي كه در آينه شعر اين روزگار جلوه اي تماشايي يافت و تا به آنجا پيش رفت كه حتي قالب غزل را نيز به تسخير خويش در آورد و پاي حماسه را به ميدان غزل باز كرد در حالي كه پيشترعنصر حماسه در قالبهاي ديگر شعري محدود شده بود . از سويي ديگر ، در پرتو بازگشت به خويشتن ، قالبهاي شعر كهن پارسي كه مدت ها مورد بي مهري قرار گرفته بود، دوباره مورد استقبال واقع شد و اين بار با نوآوري هاي شاعران همراه بود.

اين شاعر و منتقد ادبيات ، خاطرنشان كرد : نزديكي زبان شعر به زبان جامعه ، بكارگيري مفاهيم و مضامين بديع ، بهره مندي از تشبهات ، استعاره ها و حركت در مسير فضا سازي و تصوير پردازي هاي زنده و ملموس ، اجتناب از كلان نگري هاي و هم آلود و كلي گويي هاي لجام گسيخته ، تقريب به سمت مسائل و موضوعات حساس و سرنوشت ساز ، سازش ناپذيري و ستم ستيزي و... از ديگر شاخص هاي شعر پس از انقلاب است.

وي افزود : انقلاب همچنين بساط پدر خوانده هاي ادبي و باندهاي مافيايي را كه انگل وار به بدنه ادبيات چسبيده بودند و مانع بزرگي بر سر راه هر گونه تحول به شمار مي آمدند را برچيد ، تا چهره هاي تازه اي در اين عرصه قد علم كنند و خودي نشان دهند . از سوي ديگر انقلاب بستر مساعدي را مهيا كرد تا جامعه ايراني عطش مطالعه را درخود احساس كند و رغبت افزونتري نسبت به فراگرفتن، مطالعه كتابها و نشريات و نيز حضور در مجامع ادبي بيابد.

به گفته وي ، برپايي كنگره ها ، شبهاي شعر ، جشنواره هاي بسيار در كناركانونهاي ادبي درمراكزفرهنگي و فرهنگسراها ، امكان آشنايي و استفاده مخاطب و شاعران را افزايش داده وبه كشف و پرورش استعدادهاي جوان و نوجو منجر شد و بر ميزان كميت شاعران به نحو قابل ملاحظه اي افزود: به ويژه با ايجاد تسهيلات و امكاناتي در شهرستانها ، و محروميت زدايي ، فرصت و تمهيدات لازم براي حضور استعدادهاي درخشان شهرستانها را در عرصه ادبيات پديد آورد.

كامران شرفشاهي در پايان گفتگو با مهر ، يادآور شد : وقوع توطئه جنگ تحميلي كه به هشت سال دفاع مقدس انجاميد ، موجب شد تا توجه شاعران از انقلاب به جنگ معطوف شود . به عبارت ديگر جنگ تحميلي مانع از پرداختن شاعران به انقلاب و دستاوردهاي آن شد . حتي اين عامل موجب شد كه نظر به ضرورت اوضاع زمانه قالب هايي بيشتر مورد توجه شاعران قرار گرفته و برخي از قالب ها به فراموشي يا كم توجهي سپرده شوند ، چنانكه " سرود " تا مدتها جايي براي " ترانه " باقي نگذاشت و پس از آن نيز بسياري از شاعران ترانه هايشان ، حال و هواي سرودها را دارد . مصائب و دشواري هاي تحميلي ديگر نيز جاي شعر طنز را تنگ كرد و مجالي چنان بايسته و شايسته براي درخشش در اين عرصه باقي نگذاشت .