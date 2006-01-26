همكاري مجلس و دولت را در تصويب بودجه 85 نشان مي دهيم

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، حسين سبحاني نيا كه درهمايش ناظران شوراي نگهبان در نيشابورسخن مي گفت، با بيان اين مطلب اظهار داشت: اگر بتوان زمان انتخابات ها را بهم نزديك كرد در بسياري از هزينه ها صرفه جويي خواهد شد.



وي با اشاره به مذاكراتي كه در اين زمينه با وزير كشور انجام شده گفت كه مجلس، دولت و شوراي نگهبان بدنبال تدوين قانون جامع انتخابات هستند .

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاكيد بر حمايت مجلس از اهداف و رويكرد دولت نهم درعدالت گستري و توزيع عادلانه امكانات و بودجه كشور گفت: مجلس از دولت عدالت محور حمايت خواهد كرد زيرا نگاه مجلس همان نگاه دولت است و مردم شاهد اوج اين حمايت و همكاري در تصويب لايحه بودجه خواهند بود.

سبحاني نيا در خصوص پرونده هسته اي ايران نيز گفت: دولت جديد پرونده هسته اي را از انفعالي كه دولت گذشته بر آن ايجاد كرده بود خارج كرد و مردم و جريانات سياسي به حمايت از دولت براي دستيابي به حق مسلم خود بر خواسته اند.