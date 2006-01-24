خطر تعطيلي دوره هاي شبانه // كاهش 10 درصدي شهريه كارشناسي ارشد پيام نور // كاهش حداكثري شهريه دانشگاه علم و صنعت واحد بهشهر

دكتر "حسن خالقي" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در خصوص جزئيات كاهش شهريه هاي دانشگاه هاي دولتي افزود: كار تخفيف شهريه ها تقريبا به اتمام رسيده و ميزان آن به طور جزيي براي تمام دانشگاه ها مشخص شده است.

كاهش 10 درصدي شهريه دوره كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور

وي اظهار داشت: بر اساس بررسي هاي انجام شده شهريه هاي مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور به هيچ عنوان كاهش نمي يابد. تنها در مقطع كارشناسي ارشد تا 10 درصد تخفيف شهريه تعيين شده است كه به زودي به دانشگاه پيام نور ابلاغ مي شود.

كاهش 5 تا 10 درصدي شهريه دانشگاه هاي غيرانتفاعي و غيردولتي

معاون آموزشي وزارت علوم خصوص كاهش شهريه دانشگاه هاي غيرانتفاعي و غير دولتي افزود: براي دانشجويان ورودي سال 84 در مقاطع كارداني و كارشناسي تنها 5 درصد تخفيف شهريه در نظر گرفته شده است و در كارشناسي ارشد كه تعداد آن بسيار محدود است، 10 درصد تخفيف شهريه اعمال مي شود.

وي با بيان اين كه شهريه دوره هاي شبانه متفاوت و متنوع است تصريح كرد: دراين دوره ها ميزان شهريه ها منطقي بوده و برخي دانشگاه هاي بزرگ نيز به دليل جايگاهي كه دارند ناچار به اخذ شهريه بالاتر هستند. وزارت علوم براي كاهش شهريه هاي اين دانشگاه ها طي مذاكراتي، صرفه جويي در دانشگاه را خواستار شده و سرمايه گذاري هاي زير بنايي را وظيفه دولت دانسته و از هزينه هاي دانشگاهي حذف كرده است.

كاهش 5 درصدي شهريه دوره هاي شبانه

دكتر "خالقي" در ادامه اظهار داشت: در هر حال كاهش شهريه هاي دوره هاي شبانه در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد 5 تا 40 درصد است كه اكثر دانشگاه ها از تخفيف 5 درصدي برخوردار هستند و تعداد كمتري 10 تا 15 درصد كاهش شهريه دارند. دانشگاه هاي انگشت شماري نيز با تخفيف 20 تا 25 درصدي شهريه مواجه هستند.

كاهش 40 درصدي شهريه دوره شبانه دانشگاه علم و صنعت واحد بهشهر

وي يادآور شد: همچنين كاهش شهريه 40 درصدي در دوره شبانه تنها شامل مقطع كارشناسي دانشگاه علم و صنعت واحد بهشهر مي شود.

معاون آموزشي وزارت علوم اضافه كرد: در حال حاضر نزديك به 60 هزار دانشجوي كارشناسي و 10 هزار دانشجوي كارشناسي ارشد در دوره هاي شبانه دانشگاه هاي كشور تحصيل مي كنند. با توجه به اين كه اين دوره ها با كيفيتي بالا كار آموزش دانشجويان را به عهده دارد، دولت بايد از اين دوره ها حمايت كند.

وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر وزارت علوم براي دوره هاي شبانه سياست حمايتي وام را درنظر گرفته است اما متأسفانه اين وام تنها 50 درصد شهريه دوره هاي شبانه را تحت پوشش قرار مي دهد. بايد به سمتي حركت كرد كه با دو برابر كردن ميزان وام هاي حمايتي، 100 درصد شهريه در اين دوره ها به صورت وام پرداخت شود.

"خالقي" اضافه كرد: در صورتي كه دانشگاه ها احساس كنند با روند كاهش شهريه، نمي توانند از عهده هزينه دانشگاه بر آيند، به تدريج دوره هاي شبانه را تعطيل مي كنند كه از اين موضوع به راحتي نمي توان گذشت.

معاون آموزشي وزارت علوم تأكيد كرد: دانشجويان ورودي 84 كه شهريه اي بالاتر از شهريه تعيين شده وزارت علوم را پرداخت كرده اند، در سال 84 متناسب با شرايط اعلام شده اقدام به پرداخت شهريه مي كنند اما دانشجوياني كه شهريه اي پايين تر از ميزان تعيين شده پرداخت كرده اند مبلغ شهريه شان تغيير نمي كند.

كاهش 5 تا 30 درصدي دانشگاه علمي - كاربردي

وي در خصوص شهريه دانشجويان علمي-كاربردي گفت: شهريه دانشجويان دوره هاي كارداني اين دانشگاه 5 درصد كاهش مي يابد و به دانشجويان دوره هاي پودماني حداكثر 30 درصد تخفيف شهريه اختصاص مي يابد.