به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، ديروز (دوشنبه) در چهارمين روز از برپايي جشنواره فيلم فجر نمايش فيلم سينمايي "به نام پدر" موجب شد سينماي رسانه‌ها پر از اهالي رسانه و افرادي شود كه براي ديدن اين فيلم آمده بودند. ميزان استقبال خبرنگاران به حدي بود كه يك صندلي هم در سينما خالي نماند.

- ابراهيم حاتمي‌كيا، پرويز پرستويي، مهتاب نصيرپور، كامبيز ديرباز و تعدادي ديگر از دست‌اندركاران ساخت فيلم سينمايي "به نام پدر" در سينما حاضر شده بودند. به دليل گرفتاري حاتمي‌كيا، نشست نقد و بررسي فيلم پس از اكران آن و زودتر از زمان واقعي جلسه پرسش و پاسخ معمول برگزار شد كه البته از سوي اهالي رسانه مورد استقبال قرار گرفت.



- با وجود ازدحام قابل توجه خبرنگاران و اهالي رسانه، هماهنگي ميان برگزاركنندگان جشنواره و مسئولان سالن سينما صحرا قابل توجه بود.



- خبرنگاران زودتر از ساعت 10 صبح به سينما صحرا نروند. چون مسئول چك كردن كارت‌هاي ورود به سالن نمايش زودتر از اين ساعت به سينما نمي‌آيد، اگر خبرنگاران بخواهند زودتر به كارهاي خبري خود برسند هم بايد منتظر همان يك نفر بمانند!



- كيفيت تصويري كه بر پرده سينما صحرا نقش مي‌بندد، خوب و شفاف است. اما امان از صداي اين سينما. ناراحتي صداگذاران و فيلمسازان نيز حكايتي ديگر دارد. صداي سينما صحرا بهانه‌اي دست مسئولان سالن داده تا هر وقت بخواهند خبرنگاران را از سالن بيرون كنند، تست صدا را بهانه كنند.



- اهالي رسانه حق دارند هر چقدر كه دلشان مي‌خواهد سيگار بكشند و قانون ممنوعيت استعمال سيگار در سينما براي خبرنگاران رعايت نمي‌شود. اين موضوع به قدري جدي است كه گاهي مه غليظي فضاي سالن انتظار و بوفه سينما را پر مي‌كند!



- كاريكاتورهاي آريا خوبي را حاضران در سينماي مطبوعات به عنوان يادگاري با خود برده‌اند. ظاهراً 10 اثر از اين كاريكاتوريست بر ديوارهاي سالن انتظار سينما صحرا نصب شده بود كه طي چند روز برخي از حاضران در اين سينما، تعدادي از اين آثار را بدون اجازه و به منظور داشتن يادگاري با خود برده‌اند. جالب اينكه ديروز فقط 3 اثر بر ديوارها مانده بود. مهمتر اينكه آثار مورد نظر اصل بوده است. البته خوبي به خبرنگار "مهر" اعلام كرد كه تمامي اين آثار را پيش از اين به صورت رسمي ثبت كرده و هيچكس حق سوء استفاده از اين كاريكاتورها را ندارد!



- خبرنگاران تلويزيون خيلي كمرنگ و دير به سينماي رسانه‌ها آمدند. چنانكه فقط تعداد بسيار معدودي از خبرنگاران تلويزيون در شب اكران فيلم "آفسايد" ـ جام جم و شبكه خبر - در سينماي رسانه‌ها حضور داشتند.