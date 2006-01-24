سوال از وزراء به كميسيون هاي تخصصي ارجاع داده شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اسماعيل گرامي مقدم در تذكر آئين نامه اي خود گفت: سوال نمايندگان از وزراء طبق ماده 193 آئين نامه داخلي مجلس بايد در كميسيون تخصصي مورد بررسي قرار گيرد اما اخيرا برخي از سوالات مخصوصا سوال امروز از وزير نفت كه در كميسيون انرژي مطرح است بايد به كميسيون صنايع ارجاع داده شود كه متاسفانه اين كار صورت نگرفته و سوال به كميسيون انرژي ارجاع داده شده است.

نماينده بجنورد خطاب به رئيس مجلس تصريح كرد: خواهش مي كنم نظارت كنيد و تذكر دهيد در كميسيون تخصصي بررسي شود.

حداد عادل هم در پاسخ به اين تذكر گفت: هيات رئيسه دقت كند ارجاع سوالات به كميسيون ها، به تناسب موضوع صورت گيرد.