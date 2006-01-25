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۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۴۷

مرحله استاني اولين جشنواره شعر علوي آغاز شد

مرحله استاني اولين جشنواره شعر علوي ، با حضور شاعران خراساني در مشهد آغاز شد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد ؛  دكتر منوري - شاعر معاصر و دبيرجشنواره شعر علوي با جوان خواندن اين جشنواره آينده خوبي را براي شعر خراسان پيش بيني كرد .  

وي با بيان اين مطلب افزود: ازميان 110 اثر برگزيده توسط هيئت داوران پنج نفر به عنوان نفرات برترانتخاب شده اند كه در اختتاميه اين جشنواره مورد تجليل قرار خواهند گرفت . 

رئيس شوراي شعر درادامه گفت : با بررسي اشعار رسيده متوجه جهش شعري جديدي در ميان جوانان شده ايم كه خبرازانقلاب ادبي در ميان خراساني ها مي دهد و انگار قرار است دوباره هميت خراساني زنده شود . 

منوري گفت : جشنواره شعر علوي درمرحله شهرستاني در مشهد بسيارغريبانه برگزارشد و تنها 40 تن شاعر به رقابت پرداختند حال آن كه در يك شهرستان كوچك 256 شاعر درجشنواره شركت كردند و اميدوارم در مرحله كشوري شاهد رقابتي جدي تر ميان جوانانمان باشيم . 

به گزارش مهر ؛ داوري اين مرحله از جشنواره را دكترهادي منوري ، دكترمحمود اكرامي ، مجيد نظافت و محمد باقر كلاهي اهري به عهده دارند.

کد مطلب 281548

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