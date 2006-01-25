مرحله استاني اولين جشنواره شعر علوي آغاز شد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد ؛ دكتر منوري - شاعر معاصر و دبيرجشنواره شعر علوي با جوان خواندن اين جشنواره آينده خوبي را براي شعر خراسان پيش بيني كرد .

وي با بيان اين مطلب افزود: ازميان 110 اثر برگزيده توسط هيئت داوران پنج نفر به عنوان نفرات برترانتخاب شده اند كه در اختتاميه اين جشنواره مورد تجليل قرار خواهند گرفت .

رئيس شوراي شعر درادامه گفت : با بررسي اشعار رسيده متوجه جهش شعري جديدي در ميان جوانان شده ايم كه خبرازانقلاب ادبي در ميان خراساني ها مي دهد و انگار قرار است دوباره هميت خراساني زنده شود .

منوري گفت : جشنواره شعر علوي درمرحله شهرستاني در مشهد بسيارغريبانه برگزارشد و تنها 40 تن شاعر به رقابت پرداختند حال آن كه در يك شهرستان كوچك 256 شاعر درجشنواره شركت كردند و اميدوارم در مرحله كشوري شاهد رقابتي جدي تر ميان جوانانمان باشيم .

به گزارش مهر ؛ داوري اين مرحله از جشنواره را دكترهادي منوري ، دكترمحمود اكرامي ، مجيد نظافت و محمد باقر كلاهي اهري به عهده دارند.



