برنامه هسته اي ايران در ديدار فرستاده آمريكا با مقامات چين بررسي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، ون جيابائو نخست وزيرچين در آغاز نشست خود با رابرت زوليك كه روز گذشته از توكيو وارد پكن شد ، درجمع خبرنگاران ابراز اميدواري كرد كه بهبود گفتگوهاي استراتژيك دو جانبه موجب بهبود اعتماد و درك متقابل شود .



بنابر گزارش، هنوز از جزئيات اين نشست گزارشي مخابره نشده است، اما زوليك پيش از سفر به چين اظهارداست كه مي خواهد در ديدار با مقامات چين درباره مسائل هسته اي ايران و كره شمالي گفتگو كند .



وي همچنين خاطر نشان كرد كه تمايل دارد در پكن درباره مسائل امنيتي و گسترش تسليحات كشتار جمعي به ويژه در شمال شرقي آسيا و ايران به تبادل نظر بپردازد .



معاون وزير امور خارجه آمريكا همچنين تصريح كرد كه دراين گفتگوها درباره گزارش اخير چين درباره آفريقا و همچنين تلاشهاي پكن براي ارتقاء آزاديها و انجام اصلاحات داخلي گفتگو خواهد كرد .



رابرت زوليك چهارشنبه در آخرين روز ديدار خود از چين، راهي استان سيچوآن براي ديدار از يك مركز تحقيقاتي و زادو ولد خرسهاي پاندا خواهد شد .



زوليك از چين راهي سوئيس خواهد شد، تا در اجلاس مجمع جهاني اقتصاد در داووس شركت كند .

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