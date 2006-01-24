سيمرغ امام رضا (ع) به فيلمهاي منتخب جشنواره فيلم فجر در مشهد اهدا شود

"امير قويدل" فيلمساز مشهدي، در گفت وگو با خبرنگار گروه فرهنگ وهنر "مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب افزود : اميدواريم اين كار پسنديده كه با همت معاونت فرهنگي شهرداري مشهد و ديگر نهادهاي استاني در مشهد برگزار مي شود، تداوم داشته باشد و با ادامه اين روند زمينه براي ساخت فيلمهاي سينمايي در مشهد مهيا تر شود و به تبع آن فيلمسازان مشهدي نيز به مشهد باز گردند .

وي صرف برگزاري جشنواره در مشهد را كافي ندانست و افزود : براي ادامه رشد و بالندگي سينما در مشهد، بايد تسهيلات و امكانات كافي را به اين شهر اختصاص داد كه اين امكانات هم مي تواند ادوات و امكانات سينمايي باشد و هم مي تواند تاسيس و ايجاد مراكز و شهركهاي سينمايي باشد .

قويدل تداوم برگزاري جشنواره فيلم در مشهد را همراه با سختي ها و دشواري هايي دانست و بيان داشت : يكي از مهمترين دغدغه هاي تهيه كنندگان آثار سينمايي حفظ دستاوردهاي توليد شده به لحاظ امنيتي و عدم كپي برداري غير قانوني آثار مي باشد و مساله حائز اهميت ديگر هزينه كپي مجدد فيلمها براي ارسال و نمايش فيلمها در جشنواره مشهد مي باشد .

اين كارگردان سينما در ادامه افزود : وقتي قرار است جشنواره در مشهد تداوم داشته باشد، مسئولان و متوليان امر مشهدي بايد تلاش بيشتري داشته باشند و اين امر با تلاش و علي الخصوص تبليغات بيشتر ميسر است و پيگيري امور را نيز مسئولان استاني بايد بخوبي انجام دهند

