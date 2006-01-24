آمريكا نمي تواند وجود حماس را در دولت فلسطين تحمل كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، كاندوليزا رايس در پاسخ به اين سوال كه اگر حماس درانتخابات فلسطين راي زيادي بياورد، آمريكا چه موضعي را اتخاذ خواهد كرد، گفت: در واقع برخي مسائل هنوز وجود دارد، زيرا حماس اسرائيل را به رسميت نمي شناسد و خشونت را كنار نگذاشته است.

وي افزود: يكي ديگر از مشكلات ما با حماس اين است كه ما به اجراي نقشه راه متعهد هستيم و اجراي نقشه راه نيز هرگونه خشونت را نفي مي كند و حماس هنوز خشونت را كنار نگذاشته است.

وزير خارجه آمريكا تاكيد كرد: هرگونه گفتگوي آمريكا با دولت جديد تشكيلات خودگردان فلسطين بر پايه اين موضوع خواهد بود كه دولت جديد در راهي صلح آميز گام بردارد.

رايس مدعي شد: حماس مي خواهد يك پا در تروريسم و يك پا در سياست داشته باشد و اين امكان پذير نيست.



انتخابات پارلماني فلسطين فردا چهارشنبه درسرزمين هاي فلسطيني درحالي برگزار مي شود كه براي نخستين بار حماس در آن شركت مي كند.

نظرسنجيها نشان مي دهد كه رقابت شديدي ميان جنبشهاي فتح و حماس جريان دارد.

آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي از پيروزي جنبش حماس در انتخابات بيمناك هستند، زيرا اين گروه موجوديت اين رژيم را به رسميت نمي شناسد و همواره بر راه ادامه مبارزه تا پيروزي تاكيد مي كند .

روز گذشته نيز نمايندگان پارلمان اروپا در بيانيه اي مداخله جويانه از جنبش حماس خواستند موجوديت رژيم نامشروع اسرائيل را به رسميت بشناسد.

