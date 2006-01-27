معافيت طرح هاي پزشكي مورد استقبال قرار نگرفته است

"علي اكبر فتوحي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود: به دليل اختياري بودن معافيت طرح رشته هاي علوم پزشكي اكثر جوانان تمايل به گذراندن طرح و عدم معافيت دارند و بخشنامه صادر شده از سوي وزارت خانه تاثير چنداني بر كاهش متقاضيان گذراندن طرح نداشته است.

وي با اشاره به مزاياي طرح پزشكي اضافه كرد: اين طرح با عنايت به كاهش حجم عمليات اجرائي در ستاد وزارت بهداشت، دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور به تصويب رسيده است كه در تسريع فارغ التحصيلي دانش آموختگان و اقدام براي تحصيل در مقاطع بالاتر تحصيلي در دانشگاه هاي داخل و خارج و همچنين ورود بدون قيد و شرط آنان به بازار كار و شركت در آزمون هاي استخدامي موثر است.

اين مقام مسئول افزود: رشته هاي علوم پزشكي دندانپزشكي، داروسازي و تخصص هاي مربوط، پرستاري، تكنسين اتاق عمل، هوشبري، علوم آزمايشگاهي، مامايي و علوم پايه پزشكي در مقاطع دكتري و بالاتر به دليل نياز بيمارستان ها و مراكز بهداشتي شهرستانهاي كشور مشمول اين معافيت نيستند.

فتوحي يادآور شد: حدود 80 مركز در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني شهرستان هاي استان خراسان رضوي نيازمند پزشكان عمومي و متخصص است.