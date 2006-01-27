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۷ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۵۲

يك مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشكي مشهد در گفتگو با "مهر" :

معافيت طرح هاي پزشكي مورد استقبال قرار نگرفته است

معافيت طرح هاي پزشكي مورد استقبال قرار نگرفته است

مسئول امور تامين و توزيع نيروي انساني دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفت: به دليل بيكاري فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پزشكي از معافيت طرح هاي برخي از رشته هاي اعلام شده توسط وزارت بهداشت استقبال خوبي نشده است.

"علي اكبر فتوحي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود: به دليل اختياري بودن معافيت طرح رشته هاي علوم پزشكي اكثر جوانان تمايل به گذراندن طرح و عدم معافيت دارند و بخشنامه صادر شده از سوي وزارت خانه تاثير چنداني بر كاهش متقاضيان گذراندن طرح نداشته است.

وي با اشاره به مزاياي طرح پزشكي اضافه كرد: اين طرح با عنايت به كاهش حجم عمليات اجرائي در ستاد وزارت بهداشت، دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور به تصويب رسيده است كه در تسريع فارغ التحصيلي دانش آموختگان و اقدام براي تحصيل در مقاطع بالاتر تحصيلي در دانشگاه هاي داخل و خارج و همچنين ورود بدون قيد و شرط آنان به بازار كار و شركت در آزمون هاي استخدامي موثر است.

اين مقام مسئول افزود: رشته هاي علوم پزشكي دندانپزشكي، داروسازي و تخصص هاي مربوط، پرستاري، تكنسين اتاق عمل، هوشبري، علوم آزمايشگاهي، مامايي و علوم پايه پزشكي در مقاطع  دكتري و بالاتر به دليل نياز بيمارستان ها و مراكز بهداشتي  شهرستانهاي كشور مشمول اين معافيت نيستند.

فتوحي يادآور شد: حدود 80 مركز در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني شهرستان هاي استان خراسان رضوي نيازمند  پزشكان عمومي و متخصص است.

کد مطلب 281566

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