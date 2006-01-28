اداره چندين نشريه توسط يك فرد نقطه آسيب نشريات كودك و نوجوان ماست

اين نويسنده معاصردرگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : اكثر مطبوعات كودك و نوجوان دولتي هستند و شرايط كارفرهنگي به صورت دولتي معمولا مشكلات خاص خود را دارد ، از سويي متاسفانه از سليقه ها و توانايي هاي متفاوت درنشريات كودك و نوجوان ايران استفاده نمي شود ، مثلا بعضي وقت ها مي بينيم كه يك فرد اداره كننده چند نشريه است يا حداقل به صورت كامل در چند نشريه صاحب نفوذ است ، كه اين همان نقطه آسيب است . در حالي كه تعداد نيروها و استعدادهايي كه اهليت انجام اين كار را دارند ، كم نيست .

نويسنده " ديروز مهتاب عروسي كرد " خاطرنشان كرد : انتصاباتي كه درنشريات كودك و نوجوان انجام مي گيرد كاملا سليقه اي و گاهي اوقات رابطه اي است ، محدوديت هاي محتوايي و تكنيكي در اين عرصه وجود دارد كه در نتيجه باعث ضعف و توانايي اين نشريات خواهد و با مخاطب امروز ارتباط بر قرار نمي كند .

شهرام شفيعي ادامه داد : دست اندركاران مطبوعات كودك و نوجوان ما توانايي هاي خود را براساس نيازهاي روز گسترش نداده اند ، نكته ديگزهم در اين زمينه به فقرمطالعه درايران بازمي گردد كه كودكان و نوجوانان هم از آن جدا نيستند ، به دلايل مختلفي دراين سه چهاردهه گذشته به كتابخواني و فرهنگ مطالعه لطمه زده ايم كه شامل حال كودك و نوجوان هم مي شود .

وي تصريح كرد : يا همه نشريات بايد اجازه توزيع در مدارس را داشته باشند و يا اين مسئله تنها به نشريات خود آموزش و پرورش محدود شود ، در غير اين صورت اين كار هم تبديل به رانتي براي تعدادي نشريات مشخص و محدود خواهد شد و باز جلوي رشد اين نشريات نيز گرفته مي شود زيرا يك زمينه توزيع مجاني در اختيارشان قرار مي گيرد و ايجاد يك توزيع كاذب خواهد شد كه توليد بر اساس قوتهاي نشريه نيست بلكه بر اساس مخاطبان با باد آورده است .

شهرام شفيعي درخصوص اداره نشريات كودك و نوجوان توسط شاعران و نويسندگان اين گره هاي سني به مهر ، ياد آورشد : اين مسئله هم نقطه ضعف و هم نقطه قوت است ، زيرا نشرياتي هم كه توسط افراد غير شاعر و نويسنده اداره مي شوند نيز ضعف هايي دارند ، حتي گاهي اوقات اين ضعف ها مشترك نيز مي باشد ، متاسفانه اداره كنندگان و دارندگان امتيازاين نشريات هيچ گاه نظر نخبگان را برنمي تابند ، اگراين گروه با نخبگان اين فن جلسات نظر خواهي و مشورتي داشته باشند و اين نظرات هم اعمال شود مسلما بسيار موثر و مفيد است .