سال 2006 در تونس سال ابن خلدون نام گرفت

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، در دو كشور ديگر عربي شمال افريقا، الجزائر و مراكش نيز برنامه‌هاي گسترده ‌اي براي بزرگداشت اين فيلسوف جهان اسلام در نظر گرفته اند.

چندي پيش نيز سازمان علوم و فرهنگ " السكو " در تونس اعلام كرده بود كه اولين دور اهداي جايزه ابن خلدون كه مربوط به ترجمه از زبان فرانسه به عربي در زمينه علوم اجتماعي است برگزار خواهد كرد.

اين جايزه با همكاري السكو و اتاق بازرگاني عرب و فرانسه در پاريس به بهترين مترجم اهداء خواهد شد و هدف از آن معرفي مجموعه پژوهشهاي صورت گرفته از سوي محققان فرانسوي در كشورهاي عرب و فرانسه است.

دولت تونس در نظر دارد جشنواره تئاتري را هم به مناسبت سال ابن خلدون برگزار كند. اين جشنواره، از مهم‌ترين جشنواره ‌هاي تئاتر در جهان عرب، در سالهاي اخير، خواهد بود.

كشور تونس داراي مهمترين دانشگاه در زمينه نشر تعاليم اسلامي در شمال آفريقا است. دانشگاه " الزيتون " واقع درشمال آفريقا دركشورتونس در سال 611هجري به دست عبيدالله بن حبحاب تأسيس شد و جزو اولين دانشگاههاي علمي اسلامي در نشر تعاليم و تمدن اسلامي است. ابن خلون نيز از جمله كساني است كه در اين دانشگاه تحصيل كرده بود.

ولي الدين ابوزيد عبدالرحمن بن خالد (خلدون) در رمضان سال 732 در تونس چشم به جهان گشود و در رمضان سال 808، در سن شصت و هفت سالگي، در مصر در گذشت.

ابن خلدون كه در اصل از خانواده ‌اي اندلسي (اسپانيايي) و ثروتمند و نزديك به قدرت سياسي بود، سالياني پرتب و تاب را گذراند و در دربارهاي تونس، مراكش و مصر، به شغل ديواني و قضاوت پرداخت و بارها عزيز و محترم و بارها مغضوب و مطرود و زنداني شد.

وي كه در كشورهاي ديار مغرب اسلامي اقامت داشت، از سياست و قضاوت تجربه‌اي گران اندوخت و اين تجربه را به دانش دائرة المعارفي گسترده خود در زمينه فلسفه، طبيعيات و علوم ديني گره زد و سرانجام به نوشتن تاريخ روي آورد.

كتاب تاريخ ابن خلدون مشهور به العبر با عنوان كامل آن "العبر و ديوان المبتدأ و الخبر، في ايام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السطان الاكبر" (عبرت‌ ها و ديوان مبتدا و خبر، درباره روزگار تازيان و ايرانيان و بربرها و قدرت‌هاي بزرگ معاصر آنها) نام دارد، اما اين كتاب بيشتر با "مقدمه" آن شهرت دارد.