به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، نهمين بازار فيلم تهران كه به انگيزه معرفي و خريد و فروش فيلمهاي ايراني به شركتهاي معتبر بينالمللي تشكيل شده، با حضور 70 شركت خارجي و بيش از 30 شركت ايراني كار خود را آغاز خواهد كرد.
بازار بينالمللي فيلم تهران درصدد ايجاد شرايطي است تا ميهمانان بيشتري بتوانند به ايران بيايند و پس از اتمام جشنواره فجر به برلين بروند. همچنين سازمان صدا و سيما يكي از شركتكنندگان و مهمترين خريدار بازار فيلم تهران محسوب ميشود. نمايش فيلم و تلاش در جهت عقد قراردادهاي توليد مشترك و گفتگو براي توزيع جهاني فيلمهاي ايراني از ديگر اهداف برپايي اين بازار است.
نهمين بازار بينالمللي فيلم تهران از چهارم تا هشتم بهمن ماه امسال از ساعت 16 تا 24 داير خواهد بود.
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