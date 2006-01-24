رهبران اسلامي براي شركت در نشستهاي كاتوليكها و يهوديان دعوت مي شوند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، خاخام سينگر پس از ديدار با اسقف اعظم جيواني لاجولو، وزير امورخارجه واتيكان با اسقف اعظم مايكل لوئيس فيتزجرالد رئيس شوراي پاپي گفتگوي بين اديان ديدار خواهد كرد.

اين خاخام يهودي در ديدار با مقامات بلند پايه واتيكان درباره اقدام ابتكاري خود مبني بر دعوت از رهبران بلندپايه مسلمان براي شركت در گفتگوي ميان كاتوليكها و يهوديان به بحث خواهد پرداخت.

وي اين اقدام را در راستاي ايجاد فضايي براي رسيدن به درك و همكاري بهتر ميان رهبران هر سه دين الهي پيشنهاد مي كند.



گنگره جهاني يهوديان يك فدراسيون بين المللي از جوامع يهودي در سراسر دنيا بوده كه در سال 1936 تأسيس شده است.

