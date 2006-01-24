طرفداران جهاد اسلامي در غزه تظاهرات كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، تظاهركنندگان كه اكثرا از جوانان بودند با خود پرچم هاي سياه به عنوان سمبل اين جنبش حمل مي كردند و بار ديگر مخالفت خودشان را با اين انتخابات اعلام كردند .

نافذ عزام مسئول سياسي جنبش جهاد اسلامي فلسطين درباره برگزاري اين تظاهرات گفت : هدف ما از برگزاري اين تظاهرات اين است كه علاوه بر اعلام مخالفت با برگزاري انتخابات،همچنان راه مقاومت عليه نيروهاي اشغالگر اسرائيلي را هم ادامه دهيم .

وي افزود: ما برگزاري انتخابات براي تعيين نمايندگان مجلس فلسطين را براساس توافقنامه هاي اسلو تاييد نمي كنيم، بلكه آن را رد مي كنيم .

جنبش جهاد اسلامي فلسطين روز گذشته با تاكيد برادامه راه مبارزه و مقاومت ازاعضا و طرفدارانش خواست درانتخابات پارلماني فلسطين مقرر در 25 ژانويه (فردا )شركت نكنند.



اين گروه جهادي فلسطين با انتشاربيانيه اي اعلام كرد: ما از تمام مبارزان و طرفداران خود مي خواهيم تحت هيچ شرايطي در انتخابات پارلماني فلسطين شركت نكنند و به راه جهاد و مقاومت به عنوان راه حل الگو و تنها راه مقابله با " نيروي شر" ادامه دهند.

جنبش جهاد اسلامي در عين حال تاكيد كرد در راه برگزاري انتخابات پارلمان فلسطيني مانع تراشي نخواهد كرد.