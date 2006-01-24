ارجاع پرونده به شوراي امنيت درهاي ايران را به روي آژانس مي بندد / چين هر قطعنامه اي عليه ايران را وتو خواهد كرد / اعمال تحريم هرگز براي ايران فاجعه نيست و تهران هراسي از آن ندارد

رجب صفروف مدير عامل مركز مطالعات ايران معاصر در مسكو طي تحليلي كه اخيرا در روزنامه « ورميا نوستي» به چاپ رسيده اين مساله را اينگونه تحليل كرده است:

كاهش صادرات نفت در جواب به تهديد ها

طي جلسه اضطراري آژانس بين المللي انرژي اتمي ، ايران باز هم تلاش خواهد نمود به آژانس بين المللي مذكور ثابت كند كه برنامه هسته اي اين كشور صرفا اهداف صلح آميز را دنبال مي كند. در اين راستا ايرانيان سعي خواهند نمود به كشورهاي غربي بفهمانند كه از سر گيري پژوهش ها و تحقيقات هسته اي و فرايند غني سازي اورانيوم دو مورد كاملا متفاوت است.

ايران بازها آمادگي خود را براي داشتن حداكثر همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي ابراز خواهد نمود. علاوه بر اين ايران كرارا علاقمندي خود را نسبت به ادامه مذاكرات با آلمان، فرانسه و انگليس در خصوص برنامه هسته اي خود بيان داشته و به تمايل خود براي بررسي پيشنهاد فدراسيون روسيه در زمينه تاسيس شركت مشترك با اين كشور جهت غني سازي اورانيوم مورد نياز براي نيروگاه هاي اتمي اين كشور در خاك روسيه اشاره نموده است.

بنابر اين بعيد است كه آژانس بين المللي انرژي اتمي در اين جلسه قادر شود دليلي مبني بر اين كه ايران يكي از مقررات و قوانين بين المللي را نقض كرده است، به شركت كنندگان در جلسه ارائه دهد. ايران به صورت موثر ثابت خواهد نمود كه كليه اقدامات اين كشور در زمينه توسعه برنامه هسته اي خود در چهارچوب قوانين بين المللي صورت گرفته است. با اين حال، اگر كليه موارد بالا به وقوع پيوندد، آژانس بين المللي انرژي اتمي مي تواند تصميم به ارجاع «پرونده هسته اي» ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد اتخاذ نمايد.

اقدامات اوليه ايران در صورت ارجاع پرونده

بعد از اتخاذ تصميم مذكور تهران بلافاصله از آژانس بين المللي انرژي اتمي و پروتكل الحاقي به قرارداد منع جنگ افزارهاي هسته اي خارج خواهد شد. در نتيجه درِ ايران به روي بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي بسته مي شود. در اين صورت ايران مذاكرات خود با كشورهاي اروپايي در خصوص برنامه هسته اي خود را متوقف مي كند و بعيد است تمايلي به بررسي پيشنهاد اخير روسيه هم داشته باشد.

از اين گذشته تهران تحقيقات گسترده هسته اي و از حمله در زمينه غني سازي اورانيوم را آغاز خواهد نمود. علاوه بر اين ايران مي تواند تصميم مبني بر كاهش قابل توجه (40-50%) صادرات نفت به بازارهاي جهاني اتخاذ نمايد و مردم را براي مقابله با خطرات بيروني جديد دعوت نمايد.

به چين بيشتر از روسيه مي تواند اميدوار بود

به گزارش "مهر" صفرف افزود: در شرايطي كه آژانس بين المللي انرژي اتمي «پرونده هسته اي» ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع نمايد، تا به حال فقط فدراسيون روسيه و چين تصميم نهايي نگرفتند كه در اين جلسه چه رايي در رابطه با برنامه هسته اي ايران بدهند. با توجه به تغيير اظهارات مقامات رسمي روسيه در خصوص برنامه هسته اي ايران و اين ادعاي كاندوليزا رايس وزير امور خارجه ايالات متحده آمريكا كه آن كشور روسيه را در خصوص ايران متقاعد ساخته است، مسكو مي تواند در جلسه مذكور از حق وتوي خود استفاده نكند.

در نتيجه مي توان گفت كه اتخاذ تصميم در زمينه اعمال تحريم ها بر عليه ايران تا اندازه زياد وابسته به موضع چين در اين مسئله خواهد بود. در حال حاضر مقامات اين كشور اعتقاد دارند كه اعمال تحريم ها بر عليه ايران بهترين راه حل مسئله برنامه هسته اي اين كشور نيست. به اعتقاد ديپلمات هاي چين اعمال تحريم ها بر عليه ايران به ثبات و امنيت جامعه جهاني نخواهد افزود. علاوه بر اين با توجه به وابستگي شديد انرژي چين به ايران و اين كه چين همواره داراي نظر مستقل خود در خصوص مسائل مهم بين المللي بوده و همواره با نظر هاي رسمي كشورهاي غربي فاصله گرفته، احتمال نسبتا قوي وجود دارد كه چين از حق وتوي خود در جلسه شوراي حكام استفاده خواهد نمود و تصميم مبني اعمال تحريم هاي عليه ايران را بلوكه خواهد كرد.

درعين حال كشورهاي غربي مي توانند يك پيشنهاد بسيار جذاب به چين ارائه دهند براي اين كه موضع اين كشور در خصوص اعمال تحريم ها بر عليه ايران را تغيير نمايند، و لذا مهمترين سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا كشورهاي غربي قادر خواهند بود اين پيشنهاد جذاب به چين ارائه دهند؟

شايان ذكر است كه ما در اينجا اشاره اي به اين كه روسيه و چين در صورت موافقت با اعمال تحريم ها بر عليه ايران چه عواقب و پيامدهاي خواهند داشت، نكرديم. علاوه بر اين ما بحث نكرديم كه ايران چگونه نسبت به اين واكنش روسيه و چين عكس العمل نشان خواهد داد. اين موضوع ارزش دارد كه به صورت جداگانه بررسي گردد.



اعمال تحريم ها بر عليه ايران يك فاجعه براي اين كشور نخواهد بود

به گزارش "مهر" در ادامه تحليل مدير مركز مطالعات ايران معاصر در روسيه آمده است: فرض كنيم كه شوراي حكام سازمان ملل متحد تصميم به اعمال تحريم هاي اقتصادي بر عليه ايران اتخاذ نمايد. اين تحريم ها علي رغم اين كه بسيار موثر به نظر مي رسند، يك فاجعه براي تهران نخواهد بود.

نبايد فراموش كرد كه ايران سال هاي طولاني در يك حالت انزواي بين المللي قرار داشته است. كشورهاي غربي به بهانه هاي مختلف نه تنها دسترسي ايران به فناوري هاي پيشرفته علمي و فني و دستيابي اين كشور به فناوري هاي پيشرفته محدودكرده اند حتي مانع دسترسي ايران به محصولات مختلف شده اند كه رابطه اي با فناوري هاي پيشرفته ندارد از قبيل داروهاي پزشكي.در نتيجه اعمال تحريم ها بر عليه ايران اثر بخشي زيادي نخواهد نداشت و اصلا بي معني خواهد بود. بنا براين تهران اصلا از اعمال تحريم ها هراس ندارد.

ايران نسبت به موضوع ديگر به شدت ناراحت شده است. چرا يك سري كشورهاي جهان حق دارند برنامه هاي هسته اي خود را توسعه نمايند در حالي كه كشورهاي ديگر از اين حق محروم هستند؟ ايران اين رفتار غرب را يك نمونه بارز به گار گيري استاندارد هاي دوگانه مي داند. اما از اين مهمتر چرا به كارگري استانداردهاي دوگانه در رابطه با ايران از سوي كشورهاي غربي به صورت تصميم هاي سازمان هاي بين المللي حقوقي ظاهر مي گردد؟