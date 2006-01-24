مركز جامع صادراتي ايران آغاز بكار كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي " مهر" ، محمدرضا سبزعليپور گفت: اين مركزبعنوان يك مجموعه غيردولتي با هدف ارايه خدمات مدرن بازرگاني ، مالي و اعتباري، رفاهي و تشريفاتي به شركتهاي عضو خود در اوايل سال 81 در ايران به ثبت رسيد و طي 4 سال گذشته مشغول انجام مطالعات اوليه، طراحي خدمات و سازماندهي اعضاء خود بوده است.

وي افزود: درحال حاضرانتخاب 500 شركت برترصادراتي ايران و 150 شركت وارداتي خارجي بعنوان شركتهاي عضو در دستوركارمركز فوق قراردارد و تاكنون حدود به 100 شركت صادراتي بزرگ و مطرح را به عضويت خود درآورده است.

عضوشوراي عالي سياستگذاري مركز جامع صادراتي ايران تصريح كرد: حداقل 25 نوع سرويس و خدمات در برنامه مركز جامع صادراتي ايران تعريف شده كه بخشي از آنها شامل بازاريابي ، نمايش محصولات توليدي و تجاري اعضاء در داخل و خارج ، فروش اطلاعات ، مشاوره و ... دهها مورد ديگرمي باشد كه كليه برنامه ها و خدمات مركزدر سه فاز آماده ودراختياراعضاء قرار خواهد گرفت لذا در فاز اول بخشي از اين سرويسها ( حدود 10 مورد) از قوه به فعل تبديل شده كه آماده ارايه مي باشند.

وي خاطرنشان كرد: يكي از بزرگترين معضلات و مشكلات تجارو صاحبان صنايع علي الخصوص صادركنندگان ايراني تكروي و آشنا نبودن به كارگروهي ، عدم هماهنگي و ارتباط تنگاتنگ با يكديگرمي باشد كه مسوولين مركز جامع صادراتي ايران در نظردارند تا در اولين گام خود با گردآوري شركتهاي عضوداخلي و خارجي در زير يك سقف و ايجاد وحدت رويه و كلمه و هماهنگي ميان آنها اين معضل بزرگ را برطرف و بعنوان پايگاهي در جهت پيگيري و رسيدگي به مشكلات ، خواسته ها و رفع موانع آنها حركت جديد و مفيدي را آغازنمايد.

عليپوردر پاسخ به اين سوال كه چه خواسته و يا كمكي را از دولت انتظارداريد، گفت: نه تنها توقع هيچ گونه كمكي را از دولت نداريم بلكه حاضريم تا دولت را هم ياري دهيم اما تنها خواسته مسوولين اين مركزو مديران شركتي عضواز دولت بويژه وزير بازرگاني اين است كه ارتباط مسوولين و دستگاههاي ذي ربط را با اين مجموعه بيشترنمايد.

وي افزود: راه اندازي مركز جامع صادراتي ايران با همكاري و مشاركت چند سازمان و شركت دولتي و خصوصي صورت گرفته و آنها نيزدر ارايه خدمات به اعضاء با مركز مشاركت دارند ضمنا ميزان حق عضويت در اين مركزبسيار ناچيزبوده و تمامي سرمايه گذاري براي تاسيس و راه اندازي مركزاز منابع شخصي و سهامداران تامين شده است.